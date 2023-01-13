60噸龍蝦被鹿吃掉？台海「澳龍」走私業興旺　船運貨到無人島敗露

中澳關係近年緊張，中國更禁止澳洲龍蝦進口。然而澳媒近期發現，過去兩年有人利用台灣的金門、馬祖地區走私澳洲龍蝦到中國大陸，價值破億澳元（約5.4億港元），甚至趕在農曆新年前賣到脫銷。而在這條走私產業鏈中，僅有數百頭梅花鹿棲息的馬祖大坵島，為調查人員提供了重要線索。政界更有聲音顯示，或有「在政界有辦法的人」協助走私活動。



2019年，被稱為「澳龍」的澳洲龍蝦在中國的銷售額超過7.5億澳元（約40.7億港元），但自澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）呼籲追溯新冠病毒源頭，中澳關係便陷入僵局，2020年底開始，中方更禁止澳洲龍蝦進口。

然而據《澳洲人報》報道，港台兩地的犯罪集團反因此受益，成為最大贏家。相反，利潤被罪犯、投機分子與收賄官員層層剝皮的澳洲龍蝦商，則和中國海關一起成為最大輸家。

澳洲龍蝦以往在中國暢銷。（視覺中國）

報道指，人口約1萬的馬祖從不曾販售澳洲龍蝦，但現時空運渠道被裝著澳龍的保麗龍箱塞滿；前往馬祖北竿白沙港和南竿福澳港兩大當地港口，隨處可見高價的澳龍。而人口約12萬的金門則接收更多龍蝦，因當地人口較多，大量進口相對較不可疑。在金門機場，經常可見一些與當地幫派有牽連的年輕人正在等待來自台北的班機，為的正正就是機上滿載的、價值連城的澳龍。一名澳洲龍蝦商直言，現在台灣就是澳洲龍蝦進入中國的門戶。

儘管近期兩岸及澳洲都有風聲指出北京當局可能很快取消禁令，但澳洲龍蝦仍不斷尋找進口中國大陸的渠道，廣東便有海鮮商人向保證，攤子上鮮紅的龍蝦來自澳洲，而非墨西哥，還提供48小時送貨到府服務。

同時，澳洲龍蝦的售價現已達到破紀錄天價，《澳洲人報》記者走訪發現，在北京，龍蝦的市售價格來到每公斤約270澳元（約1465港元），是目前澳洲龍蝦每公斤出口價70至90澳元（約380至448港元）的三倍多，暴利為許多鋌而走險的走私販提供更多誘因。

就澳洲龍蝦如何進入中國大陸，報道提到，走私的船隻會從馬祖兩個小機場附近的港口駛往無人居住，僅有數百頭梅花鹿棲息、有「賞鹿天堂」之稱的大坵島。去年9月到11月間，就有兩艘船一共攜帶60噸活龍蝦往此島去。民進黨連江縣黨部主委李問對此直言「若是梅花鹿吃掉6萬公斤澳洲龍蝦，就太不尋常了」。

大坵島有「賞鹿天堂」之稱。（馬祖國家風景區觀光資訊網）

而這些光天化日下滿載漁獲的船隻並不會停靠書面登記目的地的大坵，而是朝北前往更靠近中國大陸的海域，和當地走私販子接頭。李問認為，只有「在政界有辦法的人」才能辦到這種船與船接駁的運送方式。

值得一提的是，香港在2021年曾是澳洲龍蝦走私中國大陸的主要中繼站，進口的活龍蝦數量是大陸禁令實施前的14倍，超過1300多噸。不過當地開始打擊後，走私龍蝦便在該年底絕跡，並轉往台灣。數據顯示，台灣進口的澳洲活龍蝦數量，相比大陸禁令之前成長100倍。2019年，台灣僅進口14噸龍蝦，惟2022年卻進口超過1400噸。

不過報道指出，台灣海峽「繁榮」的澳洲龍蝦走私產業可能好景不再，隨著中港通關，疫情期間被斷的香港物流路線重新開放，龍蝦可以再次藏在載貨卡車中，或由人力走私進入廣東。