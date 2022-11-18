澳洲前總理陸克文：中美5年內不就台灣問題開戰，雙方都沒把握贏

澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）星期四（11月17日）在新加坡舉行的彭博創新經濟論壇上演說，談到中美關係時他研判，在台灣問題上中美五年內不會開戰，「因為雙方都沒有把握自己會贏。」



他也分析，中長期來看，習近平仍然會計畫收復臺灣，中國軍隊也已做好了相應準備。



據《聯合早報》報道，論壇中陸克文分析，中美雙方都不希望因台灣問題開戰，「因為他們都考慮到可能會打敗仗，而且這種全面的軍事衝突還會給全球經濟帶來災難。」這些理由促成中美領導人在印尼峇厘島G20峰會會面。

11月14日，習近平與拜登（Joe Biden）在印尼峇里島舉行長達3小時12分鐘的會晤，這是拜登上任以來中美雙方首次實現最高級別的會談，意義重大不言而喻。無疑更加突顯台灣問題在中美關係發展乃至國際格局之中的重要性。

習拜會︱拜登對台「新三不」出爐 為台海降温但挑戰仍大

陸克文會上指出，中美都試圖在概念和操作上形成一些屏障來防止意外危機、衝突和戰爭的發生。不過，這只是就中短期而言。中長期來看，習近平仍有意收復台灣。

在中國共產黨第二十次全國代表大會開幕前。陸克文（Kevin Rudd）13日曾發表他對二十大的看法。他指中國國家主席習近平權力過度集中，令他處理中美關係時更棘手。陸克文當時表示，北京5年內沒能力對台灣發起軍事行動。

二十大｜澳洲前總理陸克文估北京5年內沒能犯台