傳習近平第三任期將解決台灣問題　學者分析：還未到兵戎相見地步

周五（10日）上午9時，十四屆全國人大一次會議舉行第三次全體會議，習近平連任國家主席、中央軍委主席，開啟第三任期之路。

對於此前有傳言指，習近平將在第三任期內解決「台灣問題」，有學者認為，習近平在第三任期內將主要全力維持台海和平，「『台灣問題』還沒有到兵戎相見的地步。」



新當選國家主席、中央軍委主席習近平進行憲法宣誓。（香港01直播截圖）

據台媒「ETtoday」報道，台灣國際關係與外交學者黃奎博分析，習近平第三任期的主要任務是，「不讓台灣往台獨分裂方向走，也是基本目標。台美如果繼續升級成為新常態，只會促使中國更加強硬。」

黃奎博稱，目前來看，大陸沒有過多籌碼去「阻止」美國在小地方逐漸放寬與台灣互動，遊走踩紅線邊緣。「值得注意的是，小地方如果『積少成多』，未來變成一股能量就十分麻煩。」

去年美前眾議長裴洛西訪台，解放軍進行一連多日的「圍台軍演」。（香港01製圖）

而談及中美在台海角力危機，上海東亞研究助理所長包承柯認為，外國各種媒體、美國智庫者或軍方等人做出各種各樣的預測，但都缺少深度理解北京對台政策的大正方針，這種預測全是紙面談兵，沒有根據，更多的只是「服務」美國大外宣政策，「台海區域發生突變事件，關鍵在於美國介入和台獨分裂勢力的發展狀況。」