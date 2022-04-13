上海書記李強視察小區　老婦上前批物資不足：200多戶拿不到什麼

上海疫情持續，居民物資問題仍未妥善解決。上海市委書記李強11日前往居民區視察，一名老婦上前批評物資不夠，稱封城期間，200戶人家「只發了2根胡蘿蔔、2個土豆和2個洋蔥」短片迅速流傳，目前在內地社交平台已被刪除。



上海疫情持續，4月11日李強前往上海封控小區，檢查物資供應以及慰問抗疫前線的基層幹部、志工和居民。但他疑似在走訪完行程安排的小區後，去鄰近的小區巡察，遇上當地社區居民反映物資不夠，當面批評上海的防疫政策。

Twitter流出的影片顯示，李強和身邊的維安人員隔著圍欄，與一名坐輪椅的老婦對話，一旁有許多民眾圍觀。該名老婦批評上海的防疫政策，稱物資不足「封城半個月，200多戶拿不到什麼，只有2根胡蘿蔔、2個土豆和2個洋蔥」接著，另一位婦人也牽著狗經過批評「你們有罪於國家，愧對先烈、愧對天地。」

據國家衛健委公布，內地昨日（12日）新增27920宗本土感染，包括1500宗確診個案及26420宗無症狀感染。

在1500宗本地確診個案中，上海佔1189宗，在無症狀感染者方面，有26420宗為本土感染，其中上海有25141宗，疫情仍舊嚴峻。