「戰狼」趙立堅調職後現身中越邊境視察　粉絲熱議：風采依舊

原外交部發言人趙立堅有「戰狼發言人」之稱，其轉任外交部邊界與海洋事務司副司長後，動向依然受到關注。周四（9日），有微博網民發布趙在中越邊境廣西東興巡視的影片和照片，結果引起熱議，有粉絲留言贊趙「風采依舊」。



據微博網民「可愛多趙蜀黍」發布的影片顯示，趙立堅一身深藍色穿搭，到東興邊海防一線視察，並處於中心位置，一旁官員似乎向其匯報工作，期間趙頻頻點頭，後面還與眾人談笑風生。

該微博又貼上趙立堅在中國廣西界53號界碑留影的照片，由於界碑位於當地德天瀑佈景區，故有網民調侃「這哪是工作，分明是來游山玩水的」。另外，也有網民祝福趙「在新崗位繼續發光發熱」。

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今年1月，趙立堅被調離外交部新聞司副司長、發言人職位，過去10年卸任的6位中國外交部發言人中，有3人獲外派，2人升任司長，只有趙立堅一人是平調。

在任發言人期間，趙立堅言詞犀利，對西方國家火力全開，如在2020年11月19日，他在例行記者會上回應五眼聯盟成員就香港問題的立場時稱：「中國人從來不惹事，也從來不怕事。不管他們長『五隻眼』還是『十隻眼』，只要膽敢損害中國的主權、安全、發展利益，小心他們的眼睛被戳瞎！」

值得一提的是，去年底，趙立堅妻子湯天如多次在微博發文，內容包括對丈夫工作辛苦表示心疼和一些夫妻倆的生活互動，以及烏魯木齊大火後引發的抗議活動屬有人故意造謠惑眾、堅決支持中國防疫政策等。在中國官員家屬中，湯的發言較罕有高調，有分析認為，這對趙立堅的形象和事業帶來負面影響，或與其調任有關。