SVB矽谷銀行破產　上海合資浦發矽谷銀行澄清：有獨立資產負債表

受矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）破產事件影響，由浦發和矽谷銀行共同發起成立的浦發矽谷銀行3月11日(星期六）上午緊急聲明稱，公司有獨立經營的資產負債表。



浦發矽谷銀行發布聲明稱，公司有獨立經營的資產負債表。（浦發矽谷銀行）

綜合澎湃新聞和騰訊新聞報道，浦發矽谷銀行在聲明中說，作為中國首家科技銀行，是一家在中國境內注冊的法人銀行，擁有規範的公司治理架構，有獨立經營的資產負債表，致力於服務中國科創企業，始終按照中國法律法規規範穩健經營。

浦發矽谷銀行成立於2012年，總部落地於上海楊浦區。浦發矽谷銀行注冊資金為10億元人民幣，浦發與矽谷銀行雙方各持有50%的股權。是中國首家擁有獨立法人地位、致力於服務科技創新型企業的銀行，也是第一家中美合資銀行。

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）3月9日宣布由於流動性不足，計劃通過出售普通股和優先股籌集超過20億美元的額外資金。

該消息一出，引發市場恐慌以及儲戶擠兌，其母公司矽谷金融集團的股票在一個交易日內暴跌逾60%。在星期五（10日）的盤前交易中，矽谷金融集團的股票再次暴跌，跌幅達到68%，隨後進入停牌狀態。

根據美國聯邦存款保險公司（FDIC）星期五發布的一份聲明，美國加州金融保護和創新部（DFPI）當日宣布關閉美國矽谷銀行，並任命美國聯邦存款保險公司為破產管理人。 矽谷銀行為美國第16大銀行，這也是2008年金融危機後倒閉的最大一家美國銀行。

本文獲新加坡聯合早報授權轉載

