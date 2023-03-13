兩會｜李強：祖國作為堅強後盾　港澳地位只會加強不會削弱

3月13日上午10時半，十四屆全國人大一次會議閉幕後，國務院總理李強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。《香港01》全程直播。



今年是政府換屆之年，除了國務院總理李強之外，出席記者會的還有新任副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中，十四屆全國人大一次會議發言人王超，全國人大常委會辦公廳新聞局局長、新聞發言人金晴中，外交部部長助理、發言人華春瑩。

李強表示，衷心感謝黨和人民的信任，也深知肩負的責任重大、使命光榮。一定在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，緊緊依靠廣大人民，以奮發有為的精神狀態和「時時放心不下」的責任意識，忠實履行憲法和法律賦予的職責，勇毅前行、廉潔奉公、鞠躬盡瘁、不辱使命。

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新一屆政府的施政目標

李強表示，去年十月份召開的黨的二十大，對國家今後五年和更長時間的發展作了全面的戰略部署，大家比較關心的重大問題都能從黨的二十大報告中找到清晰的答案。

他指出，新一屆政府的工作，就是要把黨中央的決策部署貫徹好、落實好，把黨的二十大擘畫的宏偉藍圖變成施工圖，與全國人民一道，一步一個腳印把宏偉藍圖變成美好現實。

第一要牢固樹立以人民為中心的發展思想。說到底政府的一切工作就是為人民造福，人民對美好生活的嚮往就是我們的奮鬥目標，辦好民生時事。

今後工作中，有幾個方面要重點把握。第一是牢固樹立以人民為中心的發展思想。說到底，黨和政府一切工作的宗旨就是為民造福。習近平總書記講：「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。」我們任何時候都必須始終牢記人民政府前面的「人民」這兩個字，紮紮實實辦好每一件民生實事。客觀地講，絕大部分老百姓不會天天盯著看GDP增長了多少，大家更在乎的是住房、就業、收入、教育、就醫、生態環境等身邊具體事。政府工作就是要貼近老百姓的實際感受去謀劃、推進，真正做到民有所盼、政有所為。

第二是集中力量推動高質量發展。這次兩會期間，習近平總書記在參加江蘇代表團審議時特別強調，要牢牢把握高質量發展這個首要任務。我國經濟社會發展已經取得了巨大成就，經濟總量穩居世界第二，但發展還不平衡、不充分。任何一個總量指標，分攤到14億多的人口基數上，人均水平都比較有限。現在，我們的發展更多地只是解決「有沒有」的問題，下一步需要更加重視解決「好不好」的問題，特別是提高科技創新能力、建設現代化產業體系、推動發展方式綠色轉型等。總的來說，我們要完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展。

第三是堅定不移深化改革開放。改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招，在推進中國式現代化、在實現第二個百年奮鬥目標的歷史進程中，還是要「吃改革飯、走開放路」。要堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，在深化改革開放中不斷增強發展的動力和活力。

中國經濟發展

李強表示，今年世界經濟形勢總體不容樂觀，不穩定、不確定、難預料因素比較多，如何穩增長對世界各國都是一個考驗。今年，中國經濟預期增長目標定為5%左右，是綜合考慮各方面因素後確定。當然，中國的經濟總量已經突破120萬億元，基數很高，加上今年的新挑戰不少，要實現5%左右的增長，並不輕鬆，需要倍加努力。

有關具體政策措施，去年中央經濟工作會議已經作了全面部署。基本取向是堅持穩字當頭、穩中求進，推動經濟運行整體好轉。穩，重點是穩增長、穩就業、穩物價；進，關鍵是在高質量發展上取得新進步。

他指出，要達到增長5%的預定目標需要打好組合拳：宏觀政策組合拳；擴大需求組合拳；改革創新組合拳；防範化解風險組合拳。

他提到，中國發展確實有很多優勢條件，比如市場規模巨大，產業體系完備，人力資源豐富，發展基礎厚實等，更重要的是制度優勢顯著。今年中國的困難也不會少，但從來都是在克服困難中不斷實現新發展。

李強稱，從最近兩個多月情況看，中國經濟運行出現了企穩回升態勢，一些國際組織也調高了今年中國經濟增速的預期。他對中國經濟充滿信心，並用「長風破浪，未來可期」概括中國經濟的前景。

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港澳發展前景

李強表示，中央政府始終高度重視發揮香港澳門的獨特優勢和特點。回歸以來，香港的國際金融中心、國際貿易中心、國際航運中心三大中心的地位條件得到加強鞏固；澳門作為國際旅遊休閒中心仍然享譽全球。

李強稱，這幾年受各種因素影響，香港澳門在發展過程中遇到了困難，但他認為只是暫時的困難，是發展中的困難。

中央政府將全力準確、堅定不移地貫徹「一國兩制」方針，全力支持香港澳門融入國家發展大局，全力支持香港澳門發展經濟、改善民生，全力支持香港澳門進一步提升國際競爭力。

李強相信，有祖國作為堅強後盾，有「一國兩制」制度保障，香港澳門的作用和地位只會加強，不會削弱；香港澳門的明天一定會更加美好。

民營經濟問題

李強表示，去年有一段時間，社會上出現了一些對民營經濟發展的不正確議論、言論，使一些企業家心存憂慮，其實在發展民營經濟這個問題上，黨中央的方針政策一直是十分明確的。

在發展民營經濟問題上，黨中央的方針政策一直十分明確。民營經濟的發展環境會愈來愈好，發展空間會愈來愈大。現在還有很多新領域需要大家去開拓，還有很多新賽道需要大家去參與，各種發展機遇是很多的，民營經濟一定是大有可為。

穩就業等民生問題

李強表示，就業是民生之本，但要解決就業問題根本的一條還是要靠發展經濟。下一步具體工作當中，國家會全面落實就業優先的戰略，進一步加大相關的政策支持力度，特別是就業服務、技能培訓。

另外，會綜合施策，擴大和穩定就業崗位，對新的就業形態既要支持也要規範發展。他提到，今年大學畢業生在中國再創新高，預計有1158萬人畢業，對於就業來講確實是增加一定的壓力。但從發展的角度而言是好事，年輕人走上新的崗位，會為社會注入蓬勃的朝氣和新的活力。下一步，國家要廣開就業渠道，幫助支持年輕人通過自己的勞動和奮鬥去實現自己更加美好的人生價值。

對於人口負增長、人口紅利是否即將消失的問題，李強表示，大家對國家人口增長由正轉負有所擔憂，但人口紅利既要看人口數量，更要看人口質量，既要看人口數，更要看人才數。

中國現在適合勞動年齡人口已經有近9億人，且每年新增勞動力是1500萬人，人力資源豐富仍然是中國一個巨大優勢或顯著優勢。更重要的是接受高等教育的人口已經超過2.4億，每年新增的勞動力平均受教育年限已經達到14年。因此，中國的人口紅利並沒有消失，人才紅利正在逐步形成，發展的動力依舊強勁。

對於今年會不會出台延遲退休政策，李強表示對此非常關心，一定會認真研究，充分論證，在合適的時候穩妥推出。

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中國疫情防控

對於國際上有人質疑中國在防疫上實施兩年的嚴控是否有必要。李強指出，新冠疫情爆發三年以來，中國始終堅持「人民至上、生命至上」，堅持科學精準防控，因時因勢不斷優化調整各項防控措施。

在疫情初期，傳播力較強時，國家果斷採取措施，實行「乙類甲管」，有效保障人民生命安全和身體健康，也為疫苗開發、藥物開發、疫苗接種的普及贏得了寶貴時間。隨着病毒致病力的減弱，國家優化調整防控措施，實行「乙類乙管」。

李強表示，在一個人口眾多、發展不平衡的大國，中國只用了不到2個月的時間，實現了疫情防控的平穩轉段，較快恢復了經濟社會的正常秩序，「這是很了不起的！」。實踐證明，中國疫情防控的各項策略、措施是完全正確的，防控的成效是巨大的。

他指，人類與病毒作鬥爭，是一個長期、漫長的歷史進程，現在新冠病毒傳播的風險依然存在，國家一直在跟蹤研判，及時做好預警預測，也制訂不同情況、不同場景可能出現疫情傳播風險的應對預案。中國還會不斷加強各級醫療衛生服務體系的建設，加快新的疫苗和藥物的開發。同時，一直保持與國際社會的溝通合作，共同維護人類健康福祉。

兩岸問題

對於推動兩岸經濟文化交流方面有何規劃，李強表示，兩岸同胞是一家人，血濃於水，「打斷骨頭連著筋」。將在一個中國和「九二共識」原則下，繼續推動兩岸經濟文化交流合作，歡迎更多台企台商來大陸，不僅讓他們來得了，也要融得進，有更好的發展。

李強表示，早日實現兩岸正常往來、恢復常態化交流，是我們共同期盼，也需要我們的共同努力。

糧食生產

李強表示，中國已經連續8年的年糧食產量超過1.3萬億斤，總體上看糧食安全是有保障。下一步，會抓住兩個要害：第一是耕地，第二是種子。不斷地提高國家的糧食生產能力。

李強特別向農民朋友表示，國家支持糧食生產的政策只會增加不會減少，「鼓勵大家多種糧，一定要確保14億中國人的飯碗牢牢地端在我們自己手中」。

中美關係

談到中美關係時，李強指出，有關中美關係的具體問題，前幾天中國外長秦剛已在記者會上作全面的闡述，因此他不再重覆。

李強表示，當前重要的是，是要將國家主席習近平與美國總統拜登去年11月會晤時達成的一系列重要共識轉化為具體行動和實際方案。

他又稱，知道在美國國內這幾年有人炒作中美兩國「脫鉤」論調，「有時候還比較熱，但我不知道到底有多少人在這種炒作中真正受益。據中方統計去年中美貿易額已高達近7600億美元，再創歷史新高。中美經濟你中有我、我中有你，彼此都從對方發展中受益」。

他提到， 去年很長時間在上海工作，當地有7萬多家外資企業，也有很多機會與包括美資在內的外企高管接觸交流，「他們都跟我說，看好上海、看好中國，世界應該合作。他們都認為合作才能共贏。這些都表明，中美可以合作、應該合作，中美合作大有可為，圍堵打壓對誰都沒好處」。

李強強調，對外開放是中國的基本國策，「不管外部形勢發生什麼變化，我們一定堅定不移向前推進」。

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新一屆政府加強自身建設

李強表示，新的使命任務對本屆政府提出更高的新要求，將以這一輪機構改革為契機，切實加強政府自身建設，轉變職能、提高效率、改革作風。

李強指出，下一步工作中會突出抓四件事。第一，大興調查研究之風。他表示，自己長期在地方工作，有一個很深的感受：「坐在辦公室碰到的都是問題；下去調研看到的全是辦法。高手在民間」。國家一定會推動各級幹部多到基層調查研究，問計於民，問需於民，向群眾學習，拜群眾為師，幫助基層解決更多實際問題。特別是長期在大機關坐辦公室的年輕人，要更多身入基層、心入基層，更多地接地氣。

第二，紮實推進依法行政。政府的所有工作必須要在法律框架裏進行，政府的所有行政行為必須於法有據。國么會進一步推進法治政府建設，工作人員要進一步提高用法治思維、法治方式解決問題的能力。

第三，提高創造性的執行能力。各級政府、各部門、各位公務人員一定要牢固樹立發展意識、服務意識。特別是有關部門在履行審批監管等職責時，不能只踩剎車不踩油門，不能只設路障不設路標。要更多做應不應該做的價值判斷，不能簡單做能不能做的技術判斷。堅決反對一切形式主義、官僚主義，要真正做有創造力的執行者。

第四，堅決守住廉潔底線。始終以嚴的標準、嚴的要求，推進廉潔政府建設，對一切腐敗行為零容忍。每一位政府工作人員必須自覺接受監督，真正做到忠誠、乾淨、擔當。