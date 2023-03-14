上海科技館女童在座椅上失足跌出護欄　母捨身施救同墮樓1死1重傷

網傳上海科技館在10日（上周五）發生母女墮樓悲劇，一名女童疑在座椅上失去平衡，跌出座椅旁邊的玻璃護欄墮下，其母親為了拉住女兒也一同墮樓，兩人從二十幾米高的地方跌落地面，最終女童身亡，母親受重傷。



內媒《上觀新聞》則在11日（上周六）引述消息報道指，上海科技館將於3月底進行閉館裝修，預計兩年半後重新開放，但報道未提及事故。



現場照片（點圖放大）：

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據網傳消息，事發當天，一位30多歲的女子帶著母親和女兒在上海科技館遊覽。在三樓的一個臨時休息處，女兒站在座椅上玩耍，女子在旁邊玩手機。突然，女兒失去平衡，跌出座椅旁邊的玻璃護欄墮下，母親看到女兒遇險，衝上去試圖拉住女兒，不幸也跟著跌落樓下。

母女二人直接從二十幾米高的地方跌落在沒有任何保護措施的大理石地面。救護車其後快速抵達現場，證實女童當場身亡，女子則身受重傷，送到醫院搶救。

現場照片顯示，事發後女童的外婆坐在地上，看著一動不動的女兒和孫女，不知所措。網傳消息指，祖孫三人是從外地來上海玩的，去世女童還不到10歲。

事故引發網民熱議。一部分網民認為科技館內的玻璃護欄高度不足，但是也有網民認為，母親對孩子看管不嚴，才最終導致慘劇的發生。

也有意見指出，科技館的座椅擺放有問題，座椅應該離玻璃護欄遠一些，或是使用沒有靠背的座椅，才能防止意外發生。