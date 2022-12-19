6歲童蝸居深圳幾乎未出過家門　仍穿紙尿片智力低下兼發育遲緩

據內媒《紅星新聞》報道，近日深圳祖孫三代蝸居小屋不願讓孩子上學的新聞引發網友熱議。據悉，孩子樂樂和母親小麗、外婆陳某一起蝸居深圳，小麗和樂樂都是不婚生子，6歲的樂樂依然穿著紙尿片，幾乎沒有走出過家門，也沒有接受過任何教育。

此前，當地社區、街道、義工組織和民政局都有介入和幫扶，但上學的事情被孩子外婆陳某強硬拒絕。目前，相關部門正積極推動問題解決，稱必要時不排除對樂樂監護權處置採取進一步動作，幫助孩子接受正常教育，融入社會生活。



12月的深圳，天氣已經有些冷了，但6歲男孩樂樂生活的門窗緊閉的小屋子裡還是比較暖和。他只穿著一條紙尿褲，披著羽絨服，赤著腳在十分侷促的空間中自顧自玩耍。

從外表看來，他和其他同齡兒童沒甚麼區別，四肢健全，活潑好動，會刷手機自己找動畫片、玩遊戲，但樂樂幾乎沒有離開過這間屋子，沒讀過幼兒園，更沒有同齡的朋友。

他的家在深圳羅湖區黃貝嶺一條狹窄的小巷裡，屋內陳設極少，只有一個高低床，床邊放著兩個當煙灰缸的飲料瓶，一張放滿調料和雜物的桌子，以及一間散發著潮氣的廁所。這間不到20平方米的小屋裡，住著樂樂、樂樂的母親小麗、樂樂的外婆陳某，還有他們養的兩隻小狗和一隻小貓。

祖孫三代的生活環境。（紅星新聞）

據陳某自述，她曾在老家結婚生子，後婚姻破裂留在深圳，不知女兒小麗的父親是誰。成長在特殊的家庭環境中，又沒有接受過任何正規教育，小麗也步上母親陳某的後塵，生下樂樂。目前，小麗是這個家庭的唯一經濟來源。2016年樂樂出生後，很少踏出過家門，對外界的認知都來自於外婆、母親以及手機、平板電腦。

2022年9月，深圳羅湖區民政局未成年人保護中心接手了樂樂的問題，發現樂樂所面臨的境遇比預想的更複雜。經過專業機構評估，樂樂的智力、運動等各方面水平都比較低下，還有發育遲緩和多動症等情況，韋氏成人智力測試結果為81分，明顯低於正常水平。並且，樂樂從出生起從未接種過新生兒應當接種的各類疫苗。

樂樂的生存狀態。（紅星新聞）

為何堅持不讓孩子上學？

在之前的近5年時間內，為了讓樂樂擁有正常的童年生活，義工組織、相關社區、街道、民政局以及有關部門都不斷介入過，但始終有一個難以解決的障礙，那就是監護人。義工老周是最早發現樂樂一家情況的人士之一，他表示，他們曾經差一點就幫樂樂辦好上學手續，但外婆陳某突然反悔，怎麼勸說都無果，只好暫時作罷。

對於為什麼不讓孩子上學，外婆陳某給出的理由是看到社交網絡上很多校園霸凌的短片覺得「害怕」，「捨不得讓他放出去，怕被別人欺負」，還反問記者「誰都是媽媽懷裡的寶寶，你也是吧？」，不過她也承認，擔心萬一上學明事理以後，樂樂知道她和小麗對自己不好，會打她們。當被問到樂樂的未來怎麼辦？陳某稱自己「沒想那麼多」。

從那之後，樂樂的救助工作陷入了困境。義工、社區反覆上門，了解情況、做工作，卻都收效甚微。當地社區一名工作人員表示，在了解小麗和樂樂的情況後，他們經常在生活上照顧小麗和樂樂，送食物、藥品、生活必需品，也藉機尋找把小麗、樂樂導向正軌的機會，但實在能力有限，「外婆不放手，我們也不能拿她怎麼樣。」

樂樂的生存狀態。（紅星新聞）

民政局：不排除對樂樂監護權處置採取進一步動作

目前，針對樂樂的救助依然在展開中。社區、街道、羅湖區民政局、深圳市民政局以及當地公安系統，都已經採取行動，積極推動後續對樂樂的救助工作。

相關工作人員表示，如果綜合評估判斷樂樂生活環境的監護風險等級比較高，存在監護不當、監護侵害等問題，相關部門會對樂樂的監護權處置採取進一步動作，不排除撤銷其母親監護權，由有關部門進行長期監護的可能性。

而曾經接手過相關案例的北京市振邦律師事務所副主任李瑩則表示，根據現有情況，樂樂確實處在困境當中，「如果沒有及時救助的話，別說教育權，連生存權都有問題。六歲了還穿紙尿褲，沒能給他一個基本的生活條件。」

李瑩還補充道，類似樂樂這樣的情況，可以遵循《未成年人保護法》，為其提供國家長期監護，或通過福利院、寄養家庭、其他具備撫養能力的親屬為樂樂提供照拂，「肯定要盡快對這個孩子進行幫助。如果不撤銷其監護權，樂樂的困境很難得到根本性的解決。」

據悉，2021年6月1日起正式實施的新修訂《未成年人保護法》，從家庭保護、學校保護、社會保護等角度構築對未成年人全方位的保護網絡，不僅對禁止監護人侵害未成年人方面做出明確規定，還建立健全了強制報告、國家監護等機制。