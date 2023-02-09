鄰居放炮仗炸傷7歲男童　右臂截肢耳膜破裂　母近距離目擊心碎

江西省上饒市，住在黃沙村的7歲男童在除夕當天因為被鄰居不小心扔歪的鞭炮炸傷，造成耳膜破裂，右手臂嚴重受傷必須截肢。



目前已做三次手術，造成永久生活不便及男童心理陰影，令人痛心。

當地派出所民警也表示，肇事鄰居也在全力配合，幫助男孩做後續治療。

媽媽親睹愛兒被炸至血肉模糊「骨頭也碎了」 手術後不停喊痛令人心痛（點圖了解更多，慎入）：

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據《極目新聞》報道，農曆大年三十下午，男童正待在自家空地吃橘子，而鞭炮突然從遠處飛來，沒想到鞭炮並沒有落在地上，而是在男童右肩處爆炸造成血肉模糊，當場送醫後因傷勢嚴重而不得不截去整個右臂。

而肇事的鄰居表示，此事是一場意外，他本是想將鞭炮扔進旁邊池塘裏，沒想到扔歪了掉到孩子身上。該名鄰居也表示兩家人不僅是鄰居，還有親戚關係，相關費用與賠償一定會承擔下來並妥善解決。

「那個鞭炮先是掉到了我孩子頭上，落下來後，在孩子右肩處發生了爆炸。等我看到時，他的右臂已經血肉模糊，骨頭也碎了」，男童母親透露，男童送醫的上饒市人民醫院說明，男童右臂傷處有骨頭碎塊，加上肌肉組織損傷嚴重，為了避免失血性休克危害到生命，不得已才決定截肢處理。

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男童母親表示，炸傷男童的鞭炮直徑大約3厘米，長約7厘米，不但男童右臂傷勢嚴重不得不截肢，右耳膜也已經破裂造成聽力受損，由於鞭炮爆炸距離過近，導致男童右邊耳朵及臉頰也有明顯開放性外傷，縫了十多針。

影片中，男孩哭喊求助「媽我要痛死了」，更讓男童母親柔腸寸斷，男童的母親也表示，事發當下太過突然，自己只能眼睜睜目睹鞭炮飛過、接著在肩膀處爆炸。

在男童母親提供的醫院診斷證明上看到，男童右側肩關節處離斷，僅剩餘部分皮膚組織連接，右上臂則有不規整開放性傷口，內部仍可見清晰的骨頭碎塊，肌肉組織損傷斷裂嚴重。醫院診斷為右在肩和上臂水平的創傷性切斷、失血性休克。

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「除了截肢，孩子的右臉右耳被縫了多針，右耳膜也破裂，在醫院一共做了3次手術」，男童母親表示，目前男童入院半個月醫療花費已將近7萬元人民幣，而肇事的鄰居已經付了4萬元人民幣，後續可能還會有數十萬醫療必要支出，會再跟鄰居協商後續賠償事宜。

但費用之龐大，讓男童家庭多了份經濟負擔，家屬也害怕拿不到賠償的費用，男童母親因擔心對方承擔不起大筆開銷而耽誤治療，她在網上發起了善心籌款，並表示只要肇事鄰居賠償的費用能夠足以覆蓋男童的所有治療支出，將會把善心籌款全額退回捐款者。

孩子母親說，孩子狀況雖然穩定了，但心理上受的創傷很大，害怕發生危險而不願意出門遊玩，只想待在房間。當務之急，她想找一名心理醫生給孩子做疏導，並考慮後續裝義肢的問題，更令她擔憂的是，男童今年剛上一年級，平時都習慣用右手吃飯寫字，現在右臂沒了，未來不知道生活該怎麼適應。

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