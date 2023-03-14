「港康碼」停運已刪用戶資料　內地網民讚護私隱：我們都沒下文！

疫情三年，民眾出行對於各種「碼」相信早已習以為常，不過隨著復常路開啟，這些「碼」所收集的個人資料的處置便備受關注。今日（14日），香港政府資訊科技總監辦公室指，「香港健康碼」系統已停止運作，全部用戶資料已刪除。消息引來不少內地網民評論，有人稱讚香港在這方面效率高，切實保護公民私隱，內地也應該全面跟進，讓民眾放心。



香港政府資訊科技總監辦公室在Facebook發文表示，隨著香港與內地全面通關，「香港健康碼」系統已停止運作。資科辦已經完成刪除系統上全部用戶資料的程序，包括各個用戶曾經透過「安心出行」手機應用程式上傳的出行紀錄，亦一直按機制在上傳後的60天全部刪除，所有安排均嚴格遵從《私隱條例》下的相關要求。「香港全面復常，全靠大家一直支持政府嘅防疫政策，我哋喺呢度再次感謝大家！」

當局已經完成刪除系統上全部用戶資料的程序。（Facebook@政府資訊科技總監辦公室）

消息引來部分內地網民評論，他們一面倒地為該舉措讚好、表達支持，認為這樣能保護每個市民的私隱，更有安全感，並表示希望內地也要這樣實行，「內地也應當永久刪除大量個人信息！」、「香港比內地先進英明多了，我們的二維碼資料到現在都沒有下文！」

網民意見節錄：

香港資料刪除了我相信

早就應該如此，還全民一個安全感！

這是付責任的表現，期待祖國跟進，保護私人隱私

內地也快了

誰信呢

刪不刪你也不知道

放心我們這些數據一定會被別人做生意的

刪了有啥用，早複製出不知道多少份了



過去3年，「健康碼」、「行程碼」成為內地民眾生活不可或缺的一部分，為了防疫，其收集了大量的自然人實名個人信息，包括個人的姓名、性別、身份證號、住址、電話，還有家庭成員及關聯關係信息、健康信息、行程行蹤信息等。

內地已陸續取消出入公共場所查驗健康碼的要求。（視覺中國）

早在去年底，內地防疫「新十條」措施發布之後，多地就相繼取消出入公共場所查驗健康碼的要求。北京大學法學院教授、博士生導師王錫鋅曾發文章稱，健康碼作為治理工具必然涉及到政府權力和個人權利的此長彼消；隨著疫情防控策略的重大調整，健康碼徹底退出已是大勢所趨，勢在必行。

後來，坊間對刪除用戶資料的呼聲此起彼落，而事實上各地亦有回應。例如，廣東省使用的微信小程序「粵省事—粵康碼」公告顯示，抗原自測、老幼助查、電子證照、防疫工作台等服務於2月16日起停止服務。當時公告稱，服務上線以來，按照《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》等規定，採取嚴格的技術和管理措施，依法依規保障個人信息安全。停止以上服務後，將徹底刪除、銷毀服務相關所有數據，切實保障個人信息安全。

至於服務了1034天的「行程碼」亦在去年12月13日0時正式下線。包括「通信行程卡」短訊、網頁、微信小程序、支付寶小程序、APP在內的所有行程查詢渠道同步下線。三大運營商接連表態，行程碼下線後，依照《中華人民共和國數據安全法》、《中華人民共和國個人信息保護法》等有關法律規定，同步刪除用戶行程數據，依法保障個人信息安全。

不過這並未終結輿論的關注，近日兩會期間，新當選全國人大代表的福建省律師協會會長、國浩律師（福州）事務所合夥人于寧傑對此呼籲開展個人信息保護法執法檢查，監督刪除疫情期間收集的個人信息，維護公民個人信息權益。

于寧傑呼籲開展個人信息保護法執法檢查。（澎湃新聞）

于寧傑指出，這些信息的收集、存儲、使用並無全國統一的規範，部分地方會將「健康碼」與公交、社保、支付系統對接，形成互聯互通，常有因個人信息處理不當引發爭議的報道。而隨著進入「乙類乙管」的常態化防控新階段，這些「碼」陸續停止運營，可就如何處理個人信息，各地仍沒有統一的規範標準。他認為，疫情防控期間，公民對個人信息收集使用沒有同意權，對後續信息安全沒有控制權，已引發了民眾對個人信息安全的擔憂。

他進一步稱，對《個人信息保護法》的施行情況進行檢查並監督其貫徹執行是十分必要，監督相關部門對於疫情期間收集的個人信息進行徹底刪除使之不可恢復，消除侵犯公民信息權益危害國家信息安全的隱患，更是刻不容緩。最後他建議全國人大今年進行個人信息保護法的執法檢查，充分發揮監督職能，重點監督相關政府部門刪除為疫情防控目的所收集的公民個人信息，並對違規收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開個人信息等侵犯個人信息權益的行為強化管理和打擊。