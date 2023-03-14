趙樂際：確保黨中央決策部署在人大工作中全面貫徹和有效執行

據央視報道，十四屆全國人大常委會第一次委員長會議14日（周二）在北京人民大會堂舉行。會議決定，會後舉行十四屆全國人大常委會第一次會議。人大委員長趙樂際表示，要確保黨的理論、路線、方針政策和黨中央決策部署在人大工作中得到全面貫徹和有效執行。



趙樂際稱，委員長會議組成人員必須忠誠於黨、忠誠於人民、忠誠於憲法法律，恪盡職守、竭誠奉獻，把人民代表大會制度堅持好、完善好、運行好，不斷提高人大工作質量和水平。

趙樂際稱，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，自覺堅持黨的全面領導特別是黨中央集中統一領導，確保黨的理論、路線、方針政策和黨中央決策部署在人大工作中得到全面貫徹和有效執行。

趙樂際又稱，堅持把習近平新時代中國特色社會主義思想作為人大工作的行動指南，積極踐行全過程人民民主，堅持一切為了人民、一切依靠人民，注重調查研究、問計於民，自覺接受人民監督，牢固樹立法治觀念，加強委員長會議組成人員自身建設，牢記和踐行「三個務必」，認真落實中央八項規定精神，堅決反對形式主義官僚主義，帶頭破除特權思想和特權行為，始終保持奮發有為的精神狀態和「時時放心不下」的責任意識，在人大崗位上作出新貢獻。

在十四屆全國人大常委會第一次會議上，趙樂際強調，本屆全國人大及其常委會任期的五年，正處於全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期。要找準人大在中國式現代化建設中的職責和任務，緊緊圍繞貫徹落實黨中央決策部署和十四屆全國人大一次會議精神，做好今年人大各項工作，謀劃安排本屆五年工作。

趙樂際稱，要全面貫徹中央人大工作會議精神，加強憲法實施和監督，推動中國特色社會主義法律體系更加科學完備、統一權威，實行正確監督、有效監督、依法監督，支持和保障代表依法履職，全面加強常委會自身建設，努力開創人大工作新局面。