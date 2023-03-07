兩會｜趙樂際：支持香港鞏固國際金融、航運、貿易中心地位

中共中央政治局常委趙樂際7日（周二）上午分別參加了十四屆全國人大一次會議香港、澳門代表團審議。



趙樂際有望接任全國人大委員長。據央視報道，趙樂際表示，過去5年，「一國兩制」實踐取得一系列突破性進展、標誌性成果，香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，港澳保持長期穩定發展良好態勢。



趙樂際強調，香港、澳門要積極融入國家發展大局，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，努力開創港澳繁榮發展新局面。中央支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位。

趙樂際稱，支持澳門推動經濟適度多元發展，促進橫琴粵澳深度合作區建設。港澳全國人大代表要認真履職盡責，堅定支持行政長官和特別行政區政府依法施政，帶頭維護特別行政區憲制秩序、法治秩序，匯聚愛國愛港、愛國愛澳的強大力量。