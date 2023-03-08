兩會｜十四屆全國人大一次會議主席團常務主席第二次會議舉行

十四屆全國人大一次會議主席團常務主席第二次會議周三（8日）上午在北京人民大會堂舉行，大會主席團常務主席趙樂際主持會議。



據央視報道，會議聽取了大會副秘書長劉俊臣作的大會秘書處關於政府工作報告審議和修改情況的匯報，審議了關於政府工作報告的決議草案代擬稿；會議聽取了全國人大財政經濟委員會主任委員鐘山作的全國人大財政經濟委員會關於2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2023年國民經濟和社會發展計劃草案的審查結果報告有關情況的匯報，審議了審查結果報告；聽取了全國人大財政經濟委員會副主任委員史耀斌作的全國人大財政經濟委員會關於2022年中央和地方預算執行情況與2023年中央和地方預算草案的審查結果報告有關情況的匯報，審議了審查結果報告。

會議並聽取了劉俊臣作的大會秘書處關於2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2023年國民經濟和社會發展計劃的決議草案代擬稿、關於2022年中央和地方預算執行情況與2023年中央和地方預算的決議草案代擬稿的匯報，審議了兩個決議草案代擬稿；聽取了全國人大憲法和法律委員會主任委員信春鷹作的全國人大憲法和法律委員會關於立法法修正草案審議結果的報告，審議了關於修改立法法的決定草案；聽取了劉俊臣作的大會秘書處關於十四屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法草案代擬稿的匯報。

會議同意將上述草案、報告等提請大會主席團第二次會議審議。