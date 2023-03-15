福州：本地亡故居民骨灰海葬　家屬可獲3千元補貼

福州市民政局、市財政局日前發布《骨灰海葬獎補辦法（試行）》（以下簡稱《辦法》），指出對亡故本地居民海葬獎補3000元（人民幣，下同）。《辦法》自今年3月10日起實施，有效期2年。



《辦法》指出，骨灰海葬獎補的適用對象，是指參加福州市民政局組織的骨灰海葬活動，且死者生前為福州市戶籍。獎勵措施包括，免費參加骨灰海葬告別儀式（2名親屬）、免費隨船進行骨灰撒海（2名親屬）、免費為隨船人員提供點心飲料、免費發放海葬證書。

《辦法》又指，生前為福州戶籍的，可由申請人向福州市殯葬事務中心申領3000元獎補。而非福州戶籍的亡故居民可獲提供免費海葬服務，但並不適用於上述獎補申領。

福州對亡故本地居民海葬獎補3000元人民幣。（九派新聞）

《辦法》還稱，海葬申請人應為死者生前意願的受託人或死者近親屬，原則上包括死者的配偶、子女、父母。死者無配偶、父母、子女的，可以由其兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女申請。

福州市民政局負責人介紹，《辦法》為進一步深化殯葬改革，引導群眾轉變喪葬觀念，推行節地生態安葬，促進福州市精神文明和生態文明建設，基於福州市沿江濱海的有利條件，建立骨灰海葬獎補激勵機制，正向激勵和引導群眾參與骨灰海葬活動，力爭將公益骨灰海葬打造成福州市的一張特色名片。