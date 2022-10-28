疫情｜內地昨增1337宗本土感染　福建福州全面暫停堂食

內地的新冠疫情持續，國家衛健委通報，昨日（27日）新增1337宗本土感染個案，其中214宗為確診個案、1123宗為無症狀感染者。



內地31個省份報告新增262宗確診個案，其中48宗為境外輸入，214宗本土確診包括內蒙古37宗、廣東27宗、山西26宗、湖南24宗、四川15宗、福建13宗、陝西13宗、新疆12宗、江蘇10宗、北京6宗、重慶6宗、青海6宗、黑龍江5宗、河南4宗、安徽2宗、山東2宗、雲南2宗、天津1宗、河北1宗、浙江1宗、西藏1宗，其中16宗由無症狀感染者轉為確診。

福建福州全面暫停堂食。（微博）

另新增1244宗無症狀感染者，包括121宗境外輸入、1123宗本土感染。本土感染包括福建163宗、內蒙古110宗、新疆110宗、青海103宗、山東91宗、廣東88宗、山西81宗、湖北57宗、湖南51宗、陝西35宗、黑龍江30宗、四川28宗、雲南28宗、江蘇25宗、重慶23宗、河北20宗、河南16宗、甘肅14宗、上海11宗、安徽7宗、廣西7宗、天津6宗、西藏5宗、浙江4宗、北京3宗、遼寧3宗、寧夏3宗、江西1宗。

此外， 鑑於當地疫情形勢較為複雜，福建省福州市發布《關於加快推動社會面清零工作的通知》，並指出10月28日至10月30日是推動社會面清零的關鍵時期，期間將加強「無疫小區」創建、全面暫停堂食、倡導居家辦公、減少人員流動盡量居家不外出。