福州行山客墮崖亡　59山友組隊接力抬75kg遺體　穿越130ｍ深山谷

12月11日晚間福州十八重溪剪刀峰，一位49歲行山客疑似因失足從8公尺高懸崖墮入谷底，不幸身亡。事發後，因現場環境天氣等原因，三日後遇難者遺體仍躺在荒野冰冷的懸崖之下。



當地山友於是組織59人隊伍，歷經24小時，冒著雨天翻越懸崖峭壁，穿越130公尺深的山谷合力將遇難者75公斤重的遺體從山谷底運出，交給其家人善後。



據《紅星新聞》報道，當地救援隊指出，死者為男性，福州人，49歲體重75公斤。據初步瞭解，墜落原因可能為失足墜落，但具體原因仍需等待警方進一步調查。據了解，當時與死者同行的山友有17人，疑似因天氣和地勢複雜也被困，已經全數救出。

山地救援隊成員騰先生是民間運送遺體行動的發起人之一。騰先生指出，這是他參與的難度最大的一次運送行動，他們背著因雨天加裝備而重達125公斤的遺體穿越130公尺深的溝壑，步行6、7公里抵達交接點時已體力耗盡、癱軟在地。

救援者：擔心山友遺體被野獸啃食

為何會組織當地山友一同救援呢?騰先生指出，自己與遇難者有一面之緣，遇難者時常擔任戶外活動的領隊，就他了解，遇南者這次在墮崖前也一路都在幫助隊友，「可能是體力透支或者不小心，失足從8公尺高的崖壁摔到了谷底，谷底是一個非常陡的碎石坡，再從碎石坡直接往山谷裡翻滾，直接滾下去差不多有60多公尺。」

騰先生回憶，福州當地曾和遇難者一同出遊的人都對他有很高的評價，正因為這樣他特別關注該遇難者遺體運送情況，「死者已經三天沒出來了，我很擔心野獸把屍體啃食了。」

騰先生主動聯繫家屬了解到，由於環境太險惡，家屬找了當地的村民、獵戶，但出錢也沒人敢去。

福州十八重溪剪刀峰地勢險峻，當地村民也不願意冒險。(海峽都市報)

騰先生整夜沒睡著，他做了一個決定：立刻召集有繩索技術的專業行山客一起將遺體運送出景區。13日晚上11點他在山友群裡發了召集的公告，許多山友不忍看到遇難者遺體留在荒野，自願加入遺體運送。

不到1小時，騰先生成立的「小剪刀幫助臨時群」有近60名成員加入，年齡以四五十歲居多，最大的60多歲。

背250斤遺體穿越130公尺深山谷

經過通宵製作路線方案，騰先生挑選其中體能、繩索技術最好和對地形最了解的9個人，由他領隊組成第一梯隊，在14日早上8點出發前往景區與村民交涉，還有5個梯隊將攜帶繩索等技術裝備及補給、保暖物資陸續出發。

原本他們計劃用繩索把遺體運送到村民們能夠有能力達到的地方，然後雇傭熟悉路況的村民幫他們把遺體抬下去，原本預計整個救援只要花3個小時，但勘察路線的村民卻跟騰先生說，「你花10萬塊我也沒辦法去，太危險了」，只能改變計劃。

騰先生和10個隊友花了4個半小時到達遺體位置，據騰先生表示，一行人不敢休息，在深山裡多待一秒就危險一分。他們利用繩索技術將山谷裡的遺體搬運到一個相對安全、離景區大概300公尺的位置，再由後續的梯隊進行接力。

為了保證遺體的完整性，騰先生和隊友用毛毯將遺體厚厚包裹起來，再套上耐磨的帆布進行二次捆紮，加上雨水打濕，遺體的總重量達到了250斤，而他們身上還背著幾百公尺的繩索、乾糧等三四十斤的背包。

當天下著小雨，深山密林中路面濕滑，滾石遍地，天氣逐漸寒冷，到了夜間溫度不到10℃。騰先生表示，他們從海拔600多公尺的山裡走下來，直線距離要走6、7公里，而山裡陡壁陡坡非常多，由於遺體比較重，需要六七個人一起抬，「其中只要一個人失足從山頂滑下去，所有人都會跟著滑下去，屍骨無存。」

直到晚上8點，他們才抵達第二梯隊的交接處。14日早上8點，歷經24小時的運送才得以結束，家屬如願將遺體從景區送至殯儀館，也向伸出援手的騰先生等人表示了感謝。

騰先生記得，當時淋雨十幾個小時後，身體已經出現失溫症狀，「冷得牙齒打顫」，有的隊友已經體力耗盡，癱軟在地。「看到前來接應的隊友已經生了火在下面等我們，那時候就感覺見到親人一樣，真的是太不容易了。」騰先生說。

據了解，十八重溪地勢複雜，福建省登山協會山地救援隊隊長陳文表示，該地山溝較深，懸崖險峻，加上山高林密，地質情況複雜。2022年以來，山地救援隊共在十八重溪出動救援5至6次。