中國首批殲-11B女飛行學員完成單飛　年內結業將奔赴前線

中國首批殲-11B戰鬥機女飛行學員順利完成單飛，也標誌她們已經成為一名合格的殲-11B戰鬥機女飛行員。

《央視新聞》報道，平均年齡只有23歲的5名首飛女飛行學員，從招飛入伍到執飛，經過了層層選拔。面對飛行，她們克服了什麼困難、考驗呢？



「單飛」指的是獨立駕駛戰機完成訓練課目。日前，由飛行院校直接培養的首批5名殲-11B戰機女飛行學員，在空軍西安飛行學院某旅完成單飛考核。

在考核中，女飛行學員要隨着指揮口令駕駛戰機到達指定空域，在高空超聲速條件下精準完成模擬單發和著陸等程序，並依次完成高級操作機動、左邊界飛行、特技等一系列課目內容，極大考驗她們的態勢感知能力和技戰術水平。

空軍西安飛行學院某旅飛行學員王辰表示，首次單飛包括的動作比較多，有載荷較大的高級操作機動，譬如保持能量轉彎、最大角速度盤旋等，比較考驗她們對飛機邊界性能的掌握和對飛機的精準操控能力。

空軍西安飛行學院某旅飛行教官王磊介紹，5名女飛行學員完成了殲-11B飛機的高過載大強度飛行訓練，強度與男飛行學員一樣，「我對她們的評價是優秀」。

2020年6月，這批女飛行員從空軍航空大學畢業後，來到3000多公里外的空軍西安飛行學院某旅學習高級教練機。從招飛入伍至今，她們已經歷了初教-6、教-8、殲教-9、殲-7G、殲-11B五種機型。

在第3年飛行結業後，她們面臨著飛直升機、教練機、運輸機等多個機種的選擇，但她們堅決要飛戰鬥機。她們刻苦學習航理知識，認真完成每一次的協同演練和模擬機訓練。面對戰鬥機相比教練機更高的載荷，她們還要通過高強度的體能訓練來增加肌肉力量。

空軍西安飛行學院某旅飛行學員閆仲玥介紹，作為首批殲-11B女飛行員，對她們而言既是榮譽也是考驗，雖然女性的力量要弱於男性，但飛行不是「空中掰腕子」，「只要你的力量能夠達到抗荷要求及格線，那麼我們在空中更多拼的是決策和操縱」。

此外，閆仲玥認為女性比男性更有耐力和忍耐力，相信在未來的長航時持續作戰中，她們可以更好適應。

首批殲-11B戰機女飛行學員將於今年結業，奔赴一線作戰部隊。（影片截圖）

空軍西安飛行學院某旅副旅長郎林超表示，在未來作戰中，更注重武器平台的精準操縱，而女飛行員心細、縝密、敏感的特點，使她們在武器操控、精密設備使用以及地形識別等方面，都有更大的優勢，能更沉著冷靜、有條不紊完成作戰任務。

空軍首批殲-11B飛行學員已於2022年7月在空軍西安飛行學院結業，首批教-10直上殲-10的飛行學員也於去年從空軍石家莊飛行學院結業。首批殲-11B戰機女飛行學員完成首飛後，下一步將進入編隊、低空、空戰等課目的訓練，並於今年結業奔赴一線作戰部隊。