海軍招飛宣傳片現新型艦載戰機？　軍事專家：外觀明顯是殲-35

2月27日，中國人民解放軍海軍官方微博發布2023年海軍招收飛行員宣傳片，片尾出現了一架輪廓模糊的新型戰機。

《環球時報》報道，軍事專家宋忠平分析，從外觀上可以明顯辨識出，是最新型的隱身艦載戰鬥機殲-35。



該宣傳片由海軍招收飛行學員工作辦公室和海軍航空大學政治工作部聯合出品。宣傳片的文案中表示，今年，海軍首次面向地方大學生和大學生士兵選拔艦載機飛行學員，首次選拔女艦載機飛行學員，首次組織招飛對象進行15小時篩選飛行。

宣傳片以主角「李志飛」高中畢業報考進入海軍航空大學開始，一步步成長為航母艦載戰鬥機飛行員。在片中，殲-15多次從兩艘航母遼寧艦和山東艦上方飛過。

在片尾，一行整齊列隊的飛行員面對一位教官，教官點名李志飛出列，並稱「今天是你的新任務，新挑戰，祝你圓滿完成任務」，而他面臨的新挑戰很大可能是配屬於福建艦的新型戰鬥機。

值得注意的是，背景中有一款輪廓模糊的新戰機。軍事專家宋忠平稱，很明顯是新型隱身艦載機殲-35。

宋忠平表示，雖然飛機輪廓模糊，但從外觀上可以非常清楚地辨識出是隱身戰機，其機翼處於折疊狀態，雙垂尾，均是殲-35艦載機的特點，此外，從飛機組合方式也能看出是殲-35，旁邊停放的是殲-15，明顯是殲-15和殲-35的搭配組合。

軍事專家宋忠平分析，從外觀上可以明顯辨識出，片尾出現的是最新型的隱身艦載戰鬥機殲-35。（微博＠宋忠平）

作為最新型的艦載機，宋忠平分析，殲-35不僅會是福建艦的專屬，很可能同樣會配屬在遼寧艦和山東艦，做到一機多用。宣傳片中也預示，殲-35或會首先在遼寧艦和山東艦上同步展開試驗飛行。

他介紹，殲-35和殲-15可以形成高低搭配，就好比美國的F-35和FA18E/F的搭配。殲-35最大的優勢是隱身，具備強大的對海對空作戰能力，兩者高低搭配可以發揮最大戰鬥力。

中國海軍並非首次在宣傳片中暗藏「彩蛋」。去年4月22日，在海軍成立73周年之際，海軍發布首部航母主題宣傳片《深藍！深藍！ 》，片尾以「三胎」暗示了中國第三艘航母福建艦即將亮相。

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2022年6月17日，中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦「福建艦」下水。（新華社）

去年6月17日，中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦福建艦下水。據介紹，福建艦採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。

福建艦的動態備受關注，過去7個月已按計劃展開繫泊試驗。宋忠平認為，福建艦極大機會在今年內進行海試，「而在海試階段的艦機協調中，殲-35很可能會亮相，或以彈射起飛的方式開展試驗」。