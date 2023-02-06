解放軍新片喝金酒是打感情牌？　《環時》引專家：對台獨只有獵槍

2月4日，解放軍東部戰區在微博上載一段農曆立春與元宵節的影片，一改以往只展示軍備、軍力的內容，片中有一幕是眾人舉起寫有「金門酒廠」字樣的酒杯，被台媒認為是打「感情牌」。

《環球時報》報道，對於台媒的解讀，軍事專家宋忠平認為，一家人相聚有好酒，但對於擾亂和平的域外勢力和「台獨」分子則只有獵槍。



在時長1分24秒的影片中，有一幕是眾人舉杯，酒杯上印有「金門酒廠」字樣，象徵着杯中的白酒是台灣特產金門高粱酒，旁白則提到：「國有兩岸暫隔，軍人的守護，用鋼槍驅敵，美酒認親」。

與以往不同，最新影片中沒有大量出現軍事裝備，而是出現家人對白，一名軍人手持望遠鏡在船艦上遙望台海，影片穿插兩岸景色與大陸高鐵，包括北京天安門與台北101跨年煙火等景觀。

旁白中又配文稱：「今天，跨海相望，你在那頭，我在這頭；明天，坐着高鐵，你來這頭，我去那頭。讓一灣淺淺的海峽，不再盛滿深深的鄉愁。」由於解放軍一改以往展示軍力的風格，有台灣傳媒認為是刻意製造出溫情路線。

《環球時報》報道，有相關人士認為，東部戰區在元宵佳節前發布影片，從內容上看可以看出是對包括台灣同胞在內的中華兒女致以節日的祝福，「兩岸人民一家親，MV用一種溫和溫情的方式展現人民子弟兵和人民之間的魚水情深，以及軍人對祖國統一和人民幸福生活的守護，表明解放軍更加堅定更加深情地維護國家統一的立場。這一點在MV中也有所展示——用鋼槍驅敵，正所謂客人來了有美酒，敵人來了有獵槍」。

相關人士表示，兩岸民眾本是一家，是受到域外勢力挑撥和「台獨」分子的煽動才會讓兩岸關係愈走愈遠，對於域外勢力和「台獨」分子，解放軍從來不會溫和，更不會溫情。影片中出現天安門華表、金門高粱酒、101大樓、日月潭、高鐵等，這些都是中華民族的元素，表明在未來兩岸必會統一，中國元素一個也不能少。

軍事專家宋忠平表示，從台灣傳媒關注到金門高粱酒這個細節也可以看出，兩岸本是一家，酒文化是中華文化的一個重要組成部分，在春節及喜慶節日喝點白酒是中國的傳統，因此這充分說明兩岸在文化上是相通的，「所謂把酒言歡，兩岸人民本是一家人，體現出合家歡的意境」。

對於台灣傳媒對影片的解讀，宋忠平認為，無論是台灣傳媒抑或台灣老百姓，都希望從大陸官方渠道中獲取「兩岸一家親」的信號，希望通過和平的方式來解決兩岸問題，避免家園成為戰場，「一家人相聚有好酒，但對於擾亂和平的域外勢力和『台獨』分子則只有獵槍」。