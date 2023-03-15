國家統計局：1至2月全國固定資產投資53577億元　同比增長5.5%

3月15日，國務院新聞辦舉行1至2月份國民經濟運行情況新聞發布會。國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉表示，1至2月份，全國固定資產投資（不含農戶）53577億元（人民幣，下同），同比增長5.5%，國民經濟企穩回升。



付淩暉表示，1至2月份，全國固定資產投資同比同比增長5.5%，對比2022年加快0.4個百分點，兩年平均增長8.8%，2月份固定資產投資（不含農戶）環比上月增長0.72%。

其中，基礎設施投資同比增長9.0%，製造業投資增長8.1%，房地產開發投資下降5.7%。全國商品房銷售面積15133萬平方米，下降3.6%。商品房銷售額15449億元，下降0.1%。

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1至2月份，全國規模以上工業增加值同比增長2.4%，比2022年12月份加快1.1個百分點，兩年平均增長4.9%。其中，國有控股企業增加值增長2.7%，股份制企業增長4.3%，外商及港澳台商投資企業下降5.2%，私營企業增長2.0%。

1至2月份，全國服務業生產指數同比增長5.5%，2022年12月份為下降0.8%，兩年平均增長4.8%。社會消費品零售總額77067億元，同比增長3.5%，2022年12月份為下降1.8%，兩年平均增長5.1%。

1至2月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.6%。2月份，全國城鎮調查失業率為5.6%，比上月上升0.1個百分點，全國企業就業人員周平均工作時間為47.9小時。全國居民消費價格（CPI）同比上漲1.5%，鮮菜價格上漲1.3%，糧食價格上漲2.7%。