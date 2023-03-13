兩會閉幕｜習近平：堅持依法治港　堅定不移推進祖國統一進程

3月13日上午9時，第十四屆全國人民代表大會第一次會議將在北京人民大會堂舉行閉幕會，表決包括關於政府工作報告、修改《中華人民共和國立法法》等多份決議草案，國家主席習近平、第十四屆全國人大常委會委員長趙樂際發表講話。



國家主席習近平發表講話

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習近平表示，本次大會選舉他繼續擔任中華人民共和國主席，他對各位代表和全國各族人民的信任，表示衷心感謝。

習近平稱，這是他第三次擔任國家主席這一崇高職務。人民的信任，是他前進的最大動力，也是他肩上沉甸甸的責任。他將忠實履行憲法賦予的職責，以國家需要為使命，以人民利益為準繩，恪盡職守，竭誠奉獻，絕不辜負各位代表和全國各族人民的重托。

習近平稱，具有五千多年文明史的中華民族，在歷史上創造了無數輝煌，也經歷過許多磨難。近代以後，中國逐步成為半殖民地半封建社會，飽受列強欺凌、四分五裂、戰亂頻繁、生靈塗炭之苦。中國共產黨成立以後，緊緊團結帶領全國各族人民，經過百年奮鬥，洗雪民族恥辱，中國人民成為自己命運的主人，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。

習近平稱，從現在起到本世紀中葉，全面建成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興，是全黨全國人民的中心任務。強國建設、民族復興的接力棒，歷史地落在我們這一代人身上。要按照黨的二十大的戰略部署，堅持統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，加快推進中國式現代化建設，團結奮鬥，開拓創新，在新征程上作出無負時代、無負歷史、無負人民的業績，為推進強國建設、民族復興作出我們這一代人的應有貢獻！

習近平表示，在強國建設、民族復興的新征程，要堅定不移推動高質量發展。要完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，著力提昇科技自立自強能力，推動產業轉型升級，推動城鄉區域協調發展，推動經濟社會發展綠色化、低碳化，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，不斷壯大中國經濟實力、科技實力、綜合國力。

習近平稱，要始終堅持人民至上。全面建成社會主義現代化強國，人民是決定性力量。要積極發展全過程人民民主，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，健全人民當家作主制度體系，體現人民意志，保障人民權益，充分激發全體人民的積極性主動性創造性。要貫徹以人民為中心的發展思想，完善分配制度，健全社會保障體系，強化基本公共服務，兜牢民生底線，解決好人民群眾急難愁盼問題，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民，在推進全體人民共同富裕上不斷取得更為明顯的實質性進展。要不斷鞏固發展全國各族人民大團結、海內外中華兒女大團結，充分調動一切積極因素，凝聚起強國建設、民族復興的磅礴力量。

習近平稱，要紮實推進「一國兩制」實踐和祖國統一大業。推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定。要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義。要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。

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習近平表示，要努力推動構建人類命運共同體。中國的發展惠及世界，中國的發展離不開世界。要紮實推進高水平對外開放，既用好全球市場和資源發展自己，又推動世界共同發展。要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，始終站在歷史正確一邊，踐行真正的多邊主義，踐行全人類共同價值，積極參與全球治理體系改革和建設，推動建設開放型世界經濟，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議，為世界和平發展增加更多穩定性和正能量，為中國發展營造良好國際環境。

習近平表示，治國必先治黨，黨興才能國強。推進強國建設，必須堅持中國共產黨領導和黨中央集中統一領導，切實加強黨的建設。要時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，勇於自我革命，一刻不停全面從嚴治黨，堅定不移反對腐敗，始終保持黨的團結統一，確保黨永遠不變質、不變色、不變味，為強國建設、民族復興提供堅強保證。

習近平稱，強國建設、民族復興的宏偉目標令人鼓舞，催人奮進。我們要只爭朝夕，堅定歷史自信，增強歷史主動，堅持守正創新，保持戰略定力，發揚鬥爭精神，勇於攻堅克難，不斷為強國建設、民族復興偉業添磚加瓦、增光添彩！

第十四屆全國人大常委會委員長趙樂際發表講話

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趙樂際稱，他完全贊成和擁護習近平主席的重要講話。講話堅守人民立場、堅定歷史自信、彰顯使命擔當、指引前進方向，必將激勵全國各族人民在強國建設、民族復興新征程踔厲奮發、勇毅前行。我們要認真學習領會、全面貫徹落實。

他表示，在這次大會上，習近平同志再次全票當選為中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席，反映了全體全國人大代表的共同意志和全國各族人民的共同心願。黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。要堅決擁護「兩個確立」，自覺增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

大會全面貫徹黨的二十大和二十屆一中、二中全會精神，審議通過了各項報告和議案，依法選舉和決定任命了新一屆國家機構組成人員，圓滿完成了各項議程，是一次民主、團結、求實、奮進的大會。會議期間，全體代表忠實代表人民的利益和意志，依法參加行使國家權力，反映民意、共商國是，充分體現了中國全過程人民民主的優勢，充分體現了人民代表大會制度的強大生命力和顯著優越性。

趙樂際稱，過去五年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在栗戰書同志主持下，十三屆全國人大及其常委會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中央人大工作會議精神，圍繞黨和國家工作大局履職盡責、擔當作為，各方面工作都取得新的重大進展，為黨和國家事業發展作出了重要貢獻。他謹代表十四屆全國人大及其常委會，向十三屆全國人大代表，向十三屆全國人大常委會組成人員，向栗戰書同志，致以崇高的敬意。

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趙樂際稱，大會選舉產生了十四屆全國人大常委會，並選舉他擔任委員長。我們衷心感謝各位代表的信任，深感使命崇高、責任重大。將始終堅持黨的全面領導，緊緊依靠人大代表和人民群眾，尊崇憲法，恪盡職守，廉潔奉公，接受人民監督，為黨和國家事業竭誠奉獻，絕不辜負各位代表和全國各族人民的重托。

黨的二十大擘畫了全面建成社會主義現代化強國、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖。十四屆全國人大及其常委會要全面貫徹黨的二十大精神，認真履行憲法法律賦予的職責，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，把人民代表大會制度堅持好、完善好、運行好，推動黨的二十大確定的目標任務落實見效，為全面建設社會主義現代化國家貢獻力量。

趙樂際稱，要發展全過程人民民主，保證人民通過人民代表大會行使國家權力，保證人民依法實行民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督。要健全保證憲法全面實施的製度體系，不斷提高憲法實施和監督水平，譜寫新時代中國憲法實踐新篇章。要深入推進科學立法、民主立法、依法立法，使中國特色社會主義法律體系更加科學完備、統一權威，以良法促進發展、保障善治。要實行正確監督、有效監督、依法監督，保證憲法法律全面有效實施，保證國家機關及其工作人員的權力受到監督和製約。要支持和保障代表依法履職，充分發揮代表來自人民、紮根人民的特點優勢，當好黨和國家聯繫人民群眾的橋樑。要全面加強人大及其常委會自身建設，努力打造政治堅定、服務人民、尊崇法治、發揚民主、勤勉盡責的人大工作隊伍，切實擔當起新時代新征程賦予的使命責任。

他表示，團結就是力量，奮鬥創造偉業。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，自信自強、守正創新，凝心聚力、埋頭苦幹，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥！

【09：25】 十四屆全國人大一次會議表決通過了關於最高人民檢察院工作報告的決議。

【09：25】 十四屆全國人大一次會議表決通過了關於最高人民法院工作報告的決議。

【09：21】 十四屆全國人大一次會議表決通過了關於全國人大常委會工作報告的決議。

【09：17】 十四屆全國人大一次會議表決通過了關於2022年中央和地方預算執行情況與2023年中央和地方預算的決議，批准2023年中央預算。

【09：15】 十四屆全國人大一次會議表決通過了關於2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2023年國民經濟和社會發展計劃的決議，批准2023年國民經濟和社會發展計劃。

【09：12】 十四屆全國人大一次會議表決通過了關於修改《中華人民共和國立法法》的決定。

【09：10】 十四屆全國人大一次會議表決通過了關於政府工作報告的決議。