兩會｜習近平：中共洗雪民族恥辱　中華民族偉大復興不可逆轉

3月13日上午9時，第十四屆全國人民代表大會第一次會議將在北京人民大會堂舉行閉幕會，國家主席習近平發表講話。習近平表示，近代以後，中國逐步成為半殖民地半封建社會，飽受列強欺凌、四分五裂，中國共產黨帶領全國各族人民，經過百年奮鬥，洗雪民族恥辱。



習近平稱，具有五千多年文明史的中華民族，在歷史上創造了無數輝煌，也經歷過許多磨難。近代以後，中國逐步成為半殖民地半封建社會，飽受列強欺凌、四分五裂、戰亂頻繁、生靈塗炭之苦。中國共產黨成立以後，緊緊團結帶領全國各族人民，經過百年奮鬥，洗雪民族恥辱，中國人民成為自己命運的主人，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。

習近平稱，從現在起到本世紀中葉，全面建成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興，是全黨全國人民的中心任務。強國建設、民族復興的接力棒，歷史地落在我們這一代人身上。要按照黨的二十大的戰略部署，堅持統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局，加快推進中國式現代化建設。

在中國與世界關係方面，習近平表示，要努力推動構建人類命運共同體。中國的發展惠及世界，中國的發展離不開世界。要紮實推進高水平對外開放，既用好全球市場和資源發展自己，又推動世界共同發展。要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，始終站在歷史正確一邊，踐行真正的多邊主義，踐行全人類共同價值，積極參與全球治理體系改革和建設，推動建設開放型世界經濟，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議，為世界和平發展增加更多穩定性和正能量，為中國發展營造良好國際環境。