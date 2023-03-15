廣州教授遭「暴力拉伸」胸椎骨折：健身房認教練非專業　警方介入

早前，52歲的中山大學副教授、女性研究學者裴諭新在廣州番禺藍翼健身會館做瑜伽拉伸時，疑因教練操作不當導致胸椎壓縮性骨折。事後，由於涉事健身房不提供閉路電視片段，裴一直維權無果。同時，涉事教練被曝非正式員工，健身房更稱其「並不專業」，令裴女質疑「為何還要聘請他給學員上課？」另外，裴女還控訴自己預交的數萬元（人民幣．下同）私教費，健身房一分也不退。最新消息指，警方已介入調查此事，有結果會第一時間對外發布。



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事發於2月27日晚，裴諭新介紹，當晚在廣州市番禺區藍翼健身會所（奧園店）上陰瑜伽課，期間教練指她腿不直，於是為她拉伸，「他就讓我在他前面彎下腰，把手從兩腿之間遞給他，我感覺他的腳在後面抵住了我的腳，兩手拉住了我的手。我聽到他讓另一個學員扶住我肩膀，然後他讓我挺直雙腿，用力拉我的手」。

裴諭新稱，當時自己的手腳都被人控制，「頭朝下臀部朝上，身體愈來愈繃緊。突然重心前移，我一個前滾翻翻了出去，先是頭頸部彎折了一下，接着後背重重摔在瑜伽墊上」。她表示，摔倒一刻感到前所未有的恐懼，「我想完了，我的脖子要斷了」。事後，她的血氧值只有69，電腦斷層掃描（CT）檢查發現第八胸椎爆裂壓縮骨折，「骨碎片像小小的雪花，散落於胸椎之外」。

裴諭新表示，目前她採取保守治療，只能一天24小時躺在床上，請了一個護工來照顧，估計還得躺上兩個月，目前護理費加治療費已經花了過萬元，工作、生活大受影響。而事後藍翼健身會館老闆曾帶著涉事教練看她，並表示會負全責。不過，他們只墊付了3000元的前期住院費用，之後就沒再跟她聯絡，一直在逃避責任。

她又介紹道，自己從2016年開始進入該健身會所健身，一直報私教課程，估計7年多花費共計20多萬元，而出事前三天她才剛購買了價值6.7萬多元、為期兩年的私教課，「現在連這筆錢都還沒退給我」。

更甚的是，藍翼健身會所的工作人員日前向內媒承認，涉事教練並非本店的正式教練，而是在操課房做兼職的老師，並不專業，目前已經不在該店工作了。對此，裴諭新不能理解，質問既然知道對方是不專業的兼職教練，為何還要聘請他給學員上課，「出事後人走了，難道健身房就不用負責任了嗎？」

位於廣州番禺區的藍翼健身會所（奧園店）。（大眾點評）

值得一提的是，監控錄像缺失，成事件一大謎團。令裴諭新氣憤的是，事發時她已立即詢問是否有監控錄像，獲店長當面承認有，且幾名員工都看了錄像內容，店長還把錄像內容複述一遍。可是，後來她向老闆要求拿到錄像，並先後4次委託他人去索要，但對方一直推託不肯出示。

最後裴諭新選擇報警處理，但是警察表示不能強制拿到錄像，健身房一方還告訴警方沒有監控錄像。民警去過健身房後表示「監控沒拉線」。裴表示，由於拿不到關鍵證據，就不能證明教練是故意傷害，所以警方仍無法以刑事案件予以立案偵查，並建議其走民事訴訟途徑。

3月8日，廣州市番禺區鐘村派出所值班人員表示，已有專人在跟進調查此事，有結果官方會第一時間發布。番禺區市場監督管理局也表示已接到相關投訴，目前正在處理中。目前，裴已經委託律師跟進維權。