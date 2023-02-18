中美AI新戰場ChatGPT爆紅！百度領頭　中國人工智能排世界第幾？

最近，美國科技初創公司OpenAI旗下的AI聊天工具ChatGPT，在全球範圍掀起熱潮，中國搜索引擎巨頭百度也加入AI大戰，宣布將推出同類型產品「文心一言」。那麼，中國在人工智能領域的企業還有哪些？目前中國人工智能產業的發展狀況如何？



中國人工智能企業註冊量連續9年增長

近期ChatGPT大火，引發各界對人工智能發展的熱烈討論。（Getty／當代中國授權）

據內地企業徵信機構企查查的數據顯示，近10年來，中國新增的人工智能相關企業注冊量逐年上升，2022年新增42.08萬家，同比增长18.55%，不過增速比之前兩年有所放緩。目前，中國人工智能相關企業總體超過109萬家。

根據政府去年公布的數據，中國人工智能的核心產業當中，有超過3,000家企業，比2019年同期增加15%。

那麼，目前在內地的人工智能領域，領軍企業有哪些？由中國科學院主管、科學出版社出版的雜誌《互聯網周刊》，在去年發布《2021年度人工智能企業百強榜》，顯示前三位分別是百度、華為和抖音母公司字節跳動。

2021年中國人工智能企業百強的前三位，分別是百度、華為和抖音母公司字節跳動。（當代中國製圖）

在產業規模方面，根據中國信息通信研究院數據，2021年全球人工智能產業規模達3,619億美元（約等於28,407億港元），中國佔4,041億元人民幣（約等於4,678億港元），相當於約佔全球產業規模的16%左右。

根據中國信通院最新數據，預計2022年中國人工智能核心產業規模達到5,080億元（約等於5,875億港元），同比增長18%。

世界人工智能大會

中國不僅有大批AI相關企業，由2018年開始，上海更每年舉辦「世界人工智能大會」，展示和交流相關領域的新理念和新成果。

上海更每年舉辦「世界人工智能大會」（Getty／當代中國授權）

中國人工智能發展聚焦應用 助推傳統行業

人工智能企業眾多，產業涉及的領域也十分廣泛，不過人工智能產業鏈主要包括三層：基礎層、技術層和應用層。《中國新一代人工智能科技產業發展報告》顯示，中國人工智能企業當中，應用層企業佔75.2%。

換句話說，在中國相對領先的AI企業，更多傾向於研究「怎麼用」的問題。中國AI龍頭企業目前也主要分布在無人機、語音識別、圖像識別、智能機械人、智能汽車、可穿戴設備和虛擬現實（VR）等領域。

中國AI機械人Walker X屬於服務型機械人，斟茶、按摩、捉棋這些功能都是為了更好地提供家居協助以及陪伴。（Getty／當代中國授權）

這樣的發展趨勢和方向也受到一系列政策支持。人工智能是未來經濟發展的新引擎，國家陸續出台了多項政策，鼓勵人工智能行業發展與創新。

2020年，國家「十四五」規劃指出，要推動互聯網、大數據、人工智能等同各產業深度融合，將人工智能作為「新基建」建設的重要一環。

去年8月，科技部下發通知，支持建設首批10個示範應用場景，包括智慧農場、智能港口、智能工廠、智慧家居、自動駕駛、智能診療、智能供應鏈等。

如今生活中已有不少智能場景。圖為應用AI等技術的粵港澳大灣區首個全自動化碼頭。（網絡圖片）

不過也有分析認為，在早期，這樣的方向有助於各個行業快速借助人工智能來提升生產力，但長期而言，客觀上也使得中國的「小產品眾多，拳頭產品不夠」。

中國信通院雲計算與大數據研究所所長何寶宏認為，未來的人工智能行業仍然將聚焦關鍵的核心技術，要深化技術突破與實際應用的融合創新，推進智能技術加速產業化。

那麼，人工智能的關鍵核心技術是甚麼？業界公認的人工智能發展有三大要素，包括算法、算力和數據，因此如何在這些方面尋求革新和突破是至關重要。

不過，人工智能的發展不是一蹴而就，背後需要人才、資金的長期投入，以及完善的配套制度，中國人工智能行業發展正在不斷向前邁進。

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