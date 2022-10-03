百度地圖棄GPS改優先用國產北斗系統定位！日定位量首次突破千億

百度地圖國慶前宣布優先宣布正式從美國的GPS，改採國產北斗衛星導航系統優先定位。百度地圖表示，北斗衛星幫助公司實現車道級導航、車位級導航等多項功能，北斗衛星日定位量亦首次突破1000億次。



原先的「百度地圖智能定位開放服務」日前也更名為「百度地圖北斗定位開放平台」，《觀察者網》則稱，百度地圖現在也能提供台灣衛星地圖服務，新增台北101、日月潭、等百餘個台灣景點的360°全景照片，引發內地網民熱議。

據了解，百度地圖升級的車道級導航能幫用戶實時獲取前方事故車道資訊，動態引導用戶提前避開危險車道；車位級導航則針對車輛在停車場中難停車的問題，在北京購物中心和北京豐台站都有提供服務。

除地圖導航外，百度地圖北斗定位開放平台亦累計服務超過255萬的開發者，其中包括汽車、金融、物流、旅遊、物聯網、互聯網、生活服務等。

北斗衛星導航系統的應用：

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2020年中國陸自行開發的全球衛星導航系統建成並開通。北斗系統將在國際上與美國全球定位系統（GPS）、俄羅斯格洛納斯系統（Glonass）、歐洲伽利略系統（Galileo）同台競技。

北斗衛星導航系統的的誕生

1994年，中國財政十分拮据的情況下，啟動建設北斗系統，並提出「三步走」戰略目標：第一步，2003年建成北斗衛星導航試驗系統北斗一號，使中國成為世界上繼美國、俄羅斯之後第三個擁有自主衛星導航系統的國家。第二步，建設北斗衛星導航系統北斗二號，2012年形成覆蓋亞太大部分地區的服務能力。第三步，北斗衛星導航系統在2020年形成全球覆蓋能力，也就是北斗三號。

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2020年6月23日，中國成功發射北斗三號最後一顆全球組網衛星，北斗系統全部建成。目前，北斗相關產品已出口世界120多個國家和地區，

此前《香港01》曾撰文分析，而北京最終決定建造北斗衛星導航系統，其直接原因與美國對中國的三次刺激有關。

中國科技2020｜美國三次刺激催生的北斗系統

波斯灣戰爭後，中國軍方開始積極推動衛星導航立項。「銀河」號事件發生後，中國運載火箭與衛星技術專家孫家棟與中國國防科工委副主任沈榮駿聯名上書，建議啟動衛星導航工程。而第三次台海危機暴露的中美軍事力量的巨大差距，更加堅定了中國開發自己的衛星導航系統的決心。時任中共中央軍委主席江澤民在台海危機結束後便指示加速建造北斗系統。