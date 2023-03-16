組建中央社會工作部　統籌信訪及推進黨建引領基層治理

中共中央、國務院16日（周四）公布《黨和國家機構改革方案》（以下簡稱《方案》），《方案》突出黨的集中統一領導，提到組建中央社會工作部，負責統籌指導人民信訪工作，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設。



《方案》提到，組建中央社會工作部。負責統籌指導人民信訪工作，指導人民建議徵集工作，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，統一領導全國性行業協會商會黨的工作，協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展，指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作，指導社會工作人才隊伍建設等，作為黨中央職能部門。

中央社會工作部統一領導國家信訪局。國家信訪局由國務院辦公廳管理的國家局調整為國務院直屬機構。

中央社會工作部劃入民政部的指導城鄉社區治理體系和治理能力建設、擬訂社會工作政策等職責，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設。劃入中央和國家機關工作委員會、國務院國有資產監督管理委員會黨委歸口承擔的全國性行業協會商會黨的建設職責，劃入中央精神文明建設指導委員會辦公室的全國志願服務工作的統籌規劃、協調指導、督促檢查等職責。

省、市、縣級黨委組建社會工作部門，相應劃入同級黨委組織部門的「兩新」工委（「中國共產黨非公有制企業和社會組織工作委員會」或「中國共產黨非公有制經濟組織和社會組織工作委員會」）職責。