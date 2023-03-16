《新華社》披露人事決策過程　再提「有領導主動退位，高風亮節」

《新華社》13日晚間發布7000餘字長文，披露本次中國政府換屆的人事決策過程。關於人員產生原則，文章提出要「積極穩妥推進領導班子建設」。這與2018年3月中國政府換屆時，新華社披露的「積極穩妥推進國家高層領導新老交替」有所不同。



本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。



中國全國「兩會」（人大、政協會議）落幕後，官媒星期一（3月13日）披露新一屆國家機構和全國政協領導人員產生過程。其中羅列新提名人選原則，並指在換屆人事醞釀過程中，有黨和國家領導人主動表示願從領導崗位退下，但未如五年前提及「國家高層領導新老交替」。

《新華社》13日晚間發佈7000餘字長文，披露本次中國政府換屆的人事決策過程。其中提到，中共中央在二十大後明確，新一屆國家機構和全國政協領導人員人選的產生，「要全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』」。

2022年10月27日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平帶領中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，瞻仰延安革命紀念地。（新華社）

關於人員產生原則，文章提出要「積極穩妥推進領導班子建設」。這與2018年3月中國政府換屆時，新華社披露的「積極穩妥推進國家高層領導新老交替」有所不同。

具體標準方面，新提名人選一般應為1955年1月1日以後出生，自治區個別少數民族幹部、個別民主黨派領導人、無黨派人士或民族宗教界代表人物、香港和澳門特別行政區人士等的提名年齡可適當放寬。

此外，新提拔的黨員領導幹部要「擔任正省部長級領導職務五年以上，適當考慮能夠幹滿兩屆的同志」。

文章並指，根據中共政治局常委會安排，在對二十屆中央領導機構人選進行個別談話調研的同時，就新一屆國家機構和全國政協領導人員有關人選，當面聽取了黨和國家領導人、正省部級、軍隊戰區級正職以上黨員主要負責人和其他十九屆中央委員的推薦意見和有關建議。

習近平等二十屆中共中央政治局常委同中外記者見面。（新華社）

文章提到，中共總書記習近平和中央有關領導幹部，在2022年4月至6月，親自進行個別談話調研，聽取了300多人的意見建議。

人大常委領導平均65.4歲 較五年前所披露資料高

文章顯示，新一屆全國人大常委會、國務院、全國政協領導人員平均年齡分別為65.4歲、61.7歲、65.3歲。而五年前披露的全國人大、國務院、全國政協領導人員平均年齡，則分別為62.8、62.6、64歲。

新華社五年前形容，換屆後「增添了一批年富力強、勇於開拓進取的幹部，又保留了一些領導經驗豐富、善於處理複雜問題的同志」；這次則改為「既增添了一批綜合素質和作風形象好的幹部，又保留了一些領導經驗豐富的同志」。

與中共二十大後披露的領導層誕生過程相同，新華社這次也提到，在人事醞釀和徵求意見時，「一些黨和國家領導同志，以黨和人民利益為重，以對國家發展和民族復興高度負責的精神，主動表示從領導崗位上退下來，讓相對年輕的同志上來，表現出了寬闊胸懷和高風亮節」。

二十大｜新華社揭領導層誕生過程：有領導主動退下，表現高風亮節

中共第二十次全國代表大會。（新華社）

學者：領導任用標準有彈性 配合對政治及領導人忠誠度

臺灣政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯接受《聯合早報》採訪時分析，這顯示去年9月中共中央頒佈《推進領導幹部能上能下規定》以來，領導幹部任用雖基本依循年齡劃線、梯隊接班等傳統原則，但存在彈性。

例如，少數民族、宗教、港澳等界別的人選便載明有放寬空間；而中國外長秦剛此前任正部級未滿三個月，並不符合這次披露的標準，卻仍獲選為新任國務委員，也成為例外。

他認為，這種彈性是為了配合以政治忠誠、能否執行領導人意志的任用準則，可視為「習近平一人領導下的梯隊接班」特色。