各增重40斤！旅俄大熊貓如意、丁丁生活滋潤　網民：美國人學學

與旅美大熊貓丫丫和樂樂的慘淡境遇不同的是，自2019年起旅俄的如意和丁丁，不僅各自重了40斤，生活得還十分滋潤。周四（16日）是國際熊貓日，俄媒「Russia Today（今日俄羅斯）」發布兩隻大熊貓的生活影片，令不少網民都諷刺，「美國人能不能學學」。



「Russia Today」發布微博稱，國際熊貓日當天，莫斯科動物園的熊貓區十分熱鬧，不少人都前往看望大熊貓如意和丁丁。影片顯示，丁丁正靜靜地躺著，專心地吃著竹子，影片中更不時傳來小朋友的驚歎聲。

據公開資料顯示，目前只有2隻大熊貓旅俄，分別為如意和丁丁。其中如意為雄性，2016年7月31日出生於中國大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地；丁丁為雌性，2017年7月30日出生於中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地。牠們於2019年4月29日抵達莫斯科，開啟為期15年的旅居生活。

官媒《環球時報》此前報道稱，如意和丁丁旅居四年期間，生活過得十分滋潤，體重各自增長了40斤。除此之外，兩隻熊貓還逐漸「俄化」，牠們不僅可以在雪地中摸爬滾打，還能拉住水桶狂飆。

網民點睇：

「孟菲斯動物園，可記住了！」

「很棒，照顧好我們的國寶。」

「這才是國寶的正常待遇。」

「不要再送熊貓到美國了。」

「在你們那里挺放心的！心疼丫丫，樂樂，還有美香一家。」

