美國公示大熊貓丫丫相關申請　回國日期或生變數　網民：盡快送回

旅美大熊貓丫丫的回國之路近來備受關注，網民們不斷請願希望丫丫可以早日回家。

當地時間3月13日，美國《聯邦公報》網站上的一份文件顯示，美國魚類及野生動物管理局（USFWS）收到了一份來自孟菲斯動物園的申請。

內容為，「申请將一只圈養繁殖的雌性大熊貓、一只雄性大熊貓遺體，及大熊貓身體提取的生物樣本轉交到中國的動物園，以促進該物種的繁殖或生存。」



據該網站信息顯示，這份文件的公示期於3月13日正式開始，為期31天，截至4月12日。申請內容中還寫道，「此通知只適用於單次再出口」。公示期結束後，USFWS將發放許可證，並在《聯邦公報》上發布通知。

此次申請中所提到的「雄性大熊貓遺體」就是樂樂。2023年2月，孟菲斯動物園宣布旅美「樂樂」去世，引發網民對孟菲斯動物園另一隻大熊貓丫丫現況的擔憂。

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據此前報道，中國與美國關於丫丫的租借合約將於4月7日結束。中國動物園協會此前表示，中方已辦妥所有丫丫回國手續；另外，已派獸醫和護理人員前往美國，屆時將陪同丫丫一同回國。

美方公告一出，丫丫回國日期再生變數，或於4月12日公示結束後才可回國。有網民呼籲USFWS能夠加快處理申請和公示進程，盡快完成各種手續，送「丫丫」回家。

網民呼籲▼

「去請願大家，瀕危動物可以縮短公示時間」

「強烈要求縮短公示期，加快流程辦理！4月7日按期接丫丫回家！」

「申請縮短公示期盡快安排丫丫回來」

「希望能特殊申請，讓丫丫早點回國安度晚年」

「從4月7號，又說到4月12號，給個明確的時間，不要和大家玩文字遊戲」

「既然不愛她，為什麼還不讓她回家，強烈要求縮短公示期，讓丫丫早點回家」

「我們的國寶不需要別國研究和非自然繁殖。」

「垃圾美國，拒絕租借任何大熊貓」

「熬到4月7號已經感覺要很久了，居然要12號」

