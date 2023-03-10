「國貨之光」蜂花計劃領養大熊貓丫丫　網民湧直播間消費感謝

大熊貓丫丫在美國的情況受到內地網民熱切關注，最新消息顯示中國獸醫和飼養員下周將抵達美國，實地與孟菲斯動物園共同做好大熊貓丫丫的飼養、護理，並護送丫丫回國。

周三（8日），網傳上海華峰日用品有限公司將領養丫丫，該公司回應稱「正在溝通了解認養及贊助程序」。

周三該公司品牌直播間「蜂花」獲網民刷屏感謝，不少網民更是下單支持，主播一再呼籲大家理性消費。



2月25日，「蜂花」官方旗艦店曾表示，「怎麼能早點把我們丫丫接回來，我蜂花願意贊助。」周三，有網民在「蜂花」慶祝三八婦女節的微博文章下諮詢：「聽說你們要領養（大熊貓）丫丫，真的很感謝你們，如果是真的，以後我全家的洗護都被你家承包了。」

對此，「蜂花」回應稱，正在溝通了解認養及贊助程序，不論最終能否認養，都希望能儘自己綿薄之力。周三網民湧入淘寶「蜂花」直播間表示感謝，稱「支持國產良心企業」。

上海蜂花品牌成立於1985年，是國內第一個液體洗髮水、護髮素品牌，並帶著護髮概念迅速銷往全國，成為一代人的記憶。由於「蜂花」產品優秀，被網友稱作「國貨之光」，但低廉的價格也讓網友加深了對蜂花「窮」的印象，並對蜂花是否能賺錢表示擔心。

但實際上，蜂花靠著超低價優勢，一直穩坐護髮素十大品牌第三的位置。《中國市場護髮素TOP10排名》顯示，蜂花僅次於SHISEIDO和PANTENE，居第三位。「蜂花」也表示感謝民眾支持，希望消費者理性消費，「花花有錢」。

如何認養一隻大熊貓？ 成龍、郭台銘都曾認養

據悉，每隻大熊貓每年認養費用為10萬元（人民幣，下同），終身認養費用為100萬元。與個人或團體簽署認養協議，冠名認養協議後，認養方享有對認養大熊貓的知情權和探視權，同時會在認養大熊貓館舍懸掛認養標識牌，認養權先到先得。

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許多國內外各界人士和企業都曾認養過大熊貓，成龍、郭台銘、王思聰等都曾終身認養大熊貓。其中身為成都熊貓大使的成龍認養的2隻叫「龍龍」和「鳳鳳」。