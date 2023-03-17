稱嚴重審計缺陷　財政部對德勤及華融行政處罰　罰德勤北京2億元

據中國財政部網站消息，該部自2021年起對中國華融資產管理股份有限公司（以下簡稱華融）會計信息質量，及其審計機構德勤華永會計師事務所（以下簡稱德勤）執業質量開展了檢查，發現華融存在內部控制和風險控制失效、會計信息嚴重失真等問題，德勤存在嚴重審計缺陷等，遂於周三（15日）依法作出行政處罰決定。



財政部指，經查，華融2014至2019年度不同程度存在內部控制和風險控制失效、會計信息嚴重失真等問題。德勤未充分關注華融多項經濟業務實質，未穿透審計底層資產真實狀況，對重大投資事項忽略審批合規性，對已識別的異常交易未恰當發表審計意見，未能客觀評價企業資產狀況，未能準確評估預期信用損失模型參數的合理性，在提供審計服務期間，未保持職業懷疑態度，未有效執行必要的審計程序，未獲取充分適當的審計證據，存在嚴重審計缺陷。

最終，財政部根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國註冊會計師法》等法律法規，並秉持「過罰相當、公正執法」原則，在綜合考慮華融、德勤違法行為的性質、程度、持續時間、影響範圍等因素後，依法作出行政處罰決定。

其中，華融方面，當局對中國華融資產管理股份有限公司、華融致遠投資管理有限責任公司、華融天澤投資有限公司、華融華僑資產管理股份有限公司、華融國際信託有限責任公司、華融匯通資產管理有限公司、華融瑞通股權投資管理有限公司、華融實業投資管理有限公司分別給予10萬元（人民幣．下同）罰款的行政處罰，並根據情節輕重，對在華融相關公司年度財務會計報告上簽字的李某某等6名責任人，給予5萬元罰款的行政處罰，對李某等6名責任人，給予3萬元罰款的行政處罰，對陳某等7名責任人，給予1萬元罰款的行政處罰。

德勤方面，當局給予德勤總所警告，並暫停德勤北京分所經營業務3個月，沒收德勤北京分所違法所得併處罰款總額21,190.44萬元，德勤總所承擔連帶責任。另根據情節輕重，對德勤相關審計報告的簽字註冊會計師景某某等2名責任人，給予吊銷註冊會計師證書的行政處罰，對馬某某等3名責任人給予暫停執行業務1年的行政處罰，對牛某某等3名責任人給予暫停執行業務6個月的行政處罰，對宗某等6名責任人給予警告的行政處罰。

當局指，當事人有權提起行政覆議或行政訴訟，但行政覆議或行政訴訟期間，處罰決定不停止執行。財政部將加強財會監督、嚴肅財經紀律，嚴厲打擊會計審計違法違規行為，從嚴監管，嚴厲執法，在依法保護企業和中介機構合法權益的同時，加大執法力度，強化對相關責任人的追責問責，為維護社會公平正義、規範市場經濟秩序、保障國家經濟安全提供有力支撐。