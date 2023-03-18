俞敏洪直言下輩子寧願做流浪漢 網民：把錢給我，就實現了
撰文：孫聖然
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周五（17日），新東方創始人俞敏洪出席「2023亞布力論壇」時表示，如果再選擇，「寧願當個沒錢的流浪漢，也比當個有錢的企業家符合自己的性格。」
俞敏洪說，「如果讓我再選擇的話，除了做企業以外，我還是希望自己去當一個旅行者，行走大地，哪怕當個流浪漢，沒錢做旅行者，我覺得比當一個有錢的企業家，可能更加符合我的個性。如果下輩子還是這個個性的話。」
俞敏洪透露，自己周圍的企業家都在沒日沒夜的幹活，當他單獨去拜訪這些企業家的時候，基本上就是吃飯盒，儘管平時在一起聚會的時候也能喝點酒，也能聊聊天，但是把所有的時間都放在了企業的發展上。
俞敏洪還稱，企業家把所有精力都放在了企業發的展上，中國經濟的繁榮是跟每一個企業的發展和成長連在一起的。「我希望我們這一代企業家以後的生活質量能好一點，這樣才能活得久一點，能夠鼓舞年輕人更多一點，為年輕人提供資源更多一些。」
網民點睇：
「馬爸爸：我不愛錢。」
「把錢給我，你去流浪，不就實現了。」
「不說點便宜話凡爾賽一下就活不下去？」
「錢賺夠了說要當流浪漢，矯情！富人們說這種話特虛偽。」
「他是想說，現在的他所承擔的社會責任感，他承受不來。」