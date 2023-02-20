最貴鐵路遊「新東方快車」票價3萬？坐火車去新疆阿勒泰滑雪爆紅

「冰雪游」是寒冷冬季的旅遊主打項目。以服務冰雪旅遊為主的「中國雪都·阿勒泰號」旅遊列車自去年12月底開行至今，乘坐旅客超3.5萬人次，日均超1100人，成為旅客前往位於新疆滑雪勝地阿勒泰的首選交通工具。



該趟列車自新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊出發，終點至位於新疆北部的阿勒泰地區富蘊縣，途中僅經停兩站，全程共908公里。列車每日夜間出發，為便於旅客休息，車廂內不設硬座，採用「硬臥+軟臥」的全列臥鋪配置，購票上車即有床位。列車夕發朝至，這樣既節省了一筆住宿費用，又便於計劃行程，不耽誤遊玩時間，深受遊客歡迎。

列車途經區域冬季氣候寒冷，為提升旅客乘坐體驗，新疆鐵路對車輛進行改造：車廂裝修採用軟包精裝、車窗嚴格密封、加裝電暖氣、全列溫熱水。在體驗升級的同時，列車票價不升，全程票價在200至300元（人民幣，下同）不等。

有乘客表示，新列車乾淨、寬敞、舒適，有高級感，與自己童年時乘坐火車的感覺大不相同。列車上還特別設置了酒吧車，並提供免費的KTV服務。來自五湖四海的乘客歡聚一堂，把酒言歡，彈鋼琴、唱卡拉OK，好不快活。



新疆阿勒泰地區號稱「人類滑雪起源地」，在這裡發掘的1.2萬年前的岩畫上記錄著人類最早的滑雪形象。與全球公認的滑雪勝地瑞士同處於北緯45度「黃金雪線」，阿勒泰地區雪量大、雪域廣，雪季長達6至7個月，每年10月1日即可開始滑雪。並且，阿勒泰的「粉雪」含水量低，雪質鬆軟乾燥，如同白色麵粉一般，富有彈性的特質使其深受滑雪愛好者喜愛。

2023年新疆阿勒泰，滑雪愛好者在將軍山國際滑雪度假區滑雪。（中新社）

因此，阿勒泰成為眾多滑雪愛好者心中的熱門目的地。2023年1月25日，到阿勒泰將軍山、可可托海、禾木三大滑雪場滑雪觀光的遊客數上萬，創下單日滑雪遊客量的歷史記錄。乘坐「中國雪都·阿勒泰號」的旅客多數也是奔著滑雪而來。為方便這些旅客存放大件雪具裝備，列車特別在行李車定制了專用雪具櫃，且不額外收取任何費用。



近年來，內地鐵路服務不斷優化升級，推出多個旅遊專列，其中最有名的就是「新東方快車」。列車設有不同路線，途經鳴沙山月牙泉、莫高窟、喀納斯湖區、吐魯番火焰山等知名景點，一路飽覽西部壯麗風光。該列車由新疆鐵路耗資4800萬元打造，是目前內地最高端的旅遊專列。微軟公司創始人比爾·蓋茨也是列車的座上賓，曾乘車遊覽嘉峪關至敦煌段的美景。



「新東方快車」之所以出名，在於其高昂的票價與豪華的配置。據瞭解，列車設置了「金鑽」與「藍鑽」兩種等級的車廂，其中「金鑽」網絡票價近3萬元，「藍鑽」也要1.7萬元左右，遠超一般內地火車票幾百元的價格水平。列車裝修豪華考究，全車配備實木傢具，地面鋪設地毯，配備獨立音響、燈光調節、無線網絡等現代設施，滿足乘客對豪華列車的一切想象。



列車票價雖高，但還包含了旅行中的景點門票、導遊、餐飲、住宿、巴士等服務，實際相當於「一價全包」的旅行套餐。據瞭解，行程中酒店住宿的部分，安排的都是當地最豪華的五星級酒店。



中國西部地區地廣人稀，景點較為分散。遊客乘汽車在不同景點間輾轉，動輒數小時，舟車勞頓，令旅行體驗大打折扣。因此，乘坐火車就成了西部旅遊的最佳交通方式。業內人士分析，「中國雪都·阿勒泰號」、「新東方快車」等旅遊專列的出現，解決了西部旅遊景點間距離過遠的問題，自然受到遊客歡迎。