科創大時代｜新東方聯合創始人王強談創業：需獨特創造力和敏銳度

北大匯豐創講堂首本演講集《科創大時代》，由北大匯豐商學院、湛廬文化獨家授權香港01在中國香港地區發出，深圳市前海香港商會聯合呈現。《科創大時代》是由北京大學匯豐商學院舉辦的「北大匯豐創講堂」的首本演講集，書中收錄了18位商界、學界大咖的精彩分享，此章為真格基金聯合創始人王強分享的《以美為棋步，把握創造的本質》。可通過HK01 APP訪問文章，點擊右上角「耳機圖標」，即刻收聽音頻節目。



讓我們先來認識下王強，王強是真格基金聯合創始人、新東方教育集團聯合創始人。截止2019年，真格基金已經掌管了10億美元資金，投出700多家公司，只有15%失敗了。2018年中國出了58家獨角獸公司，真格基金投到了其中15家，這是令人滿意的成績，真格基金已連續4年被評為「中國天使基金第一名」。

王強在分享了己從北大校園去美國留學和工作，以及回國聯合創辦新東方、真格基金的經歷，為我們帶來了一場融合了哲學、邏輯學、美學的思想盛宴，具體內容包括從燕園到紐約、「回來我們一起做新東方」、 成立中國第一家天使投資機構、創業者的修行，洞穿本質的能力、「敏銳度」從何而來等。以下是書中節選內容。

如何培養自己的敏銳度？雕塑大師羅丹有句話：「所謂大師，就是那些能在別人司空見慣的東西上發現出美的人。」這句話的深意不在於你能不能發現別人沒發現的東西，而是在別人都看得司空見慣的時候，你再多看一眼，你看出的和別人看出的不一樣的時候，你就成了大師。無論是做企業還是做投資，這都是非常重要的智慧。

一旦你有了這種審美意識，在別人看不出新意的地方，你能夠看出新意來，「新的東西」就誕生了，這是跨越邏輯過程的，被我們稱作「直覺的敏銳度」。直覺是在完整性的理解之上產生的跨越過程，是對全過程的直接體悟。當一個人的平常訓練能在邏輯與非邏輯、可見可知與不可見不可知的世界之間不斷來回跳躍時，敏銳度才能提高起來，通過訓練有素的「肉眼」洞穿事物的本質。

新東方聯合創始人王強演講畫面。（北大匯豐創新創業中心）

日本將棋大師羽生善治寫了一本書叫《決斷力》，他在書中分析他下棋取勝的決策過程時說：「我認為以下出美麗的棋步為目標是成功最快的捷徑。」其實他這句話沒有炫耀的意思。百戰百勝的重要原因是以「美」(總體 / 終局)為目標，如果只按眼前一時的正確與否來落子，下著下著就會偏，終局時沒有企及美的狀態(最佳結果)，根本沒有把可知可見同不可知不可見的世界連接在一起，也就缺失了大師超人的敏銳度。

在喧囂的社會里，給自己的生命留白，留一些獨處的時間，是培養創造力、 訓練敏銳度的重要方式。也許我們可以一個人待段時間，潛下心讀一讀康德級別的思想家的著作，這是我的肺腑之言。

我非常欣賞的法國結構主義大師克洛德 · 列維 - 斯特勞斯( Claude Lévi- Strauss)在《神話與意義》(Myth and Meaning)這本書里講到，現代世界除了理 性過剩，還有一個重要的問題是創造力銳減，大家墜入到無意義的同質化中。資訊發達導致人們「交流過度」，而人們只有在「缺乏交流」的條件下才能去創造， 為什麼藝術家的創造力高於常人？因為他們往往是孤單的，像羅丹一樣獨自思考。而普通人常常缺乏耐性，難以忍受孤單。

佛教修行講「戒定慧」，擴展來講，先要戒，我們必須強有力地告訴自己在 什麼東西上不應該花時間，什麼不該做，這是「持戒」。如果別人做什麼我們也 做什麼，就犯了戒，無法進入下一個「定」的階段。有所取捨才能專注，也就是 「定」，專注的結果是我們的眼界和別人不一樣了，這就達成了「慧」。

王強認為創業需要創造力和敏銳度。（真格基金）

回到創業的情境下，敏銳度的訓練也是要跨越「過度交流」和「不過度交流」 的，如果你是創業公司的一把手，你不能忘記競爭對手，但是如果你的時間主要花在研究競爭對手上，你也不可能成功。你可以對標一個強有力的競爭對手，但是他推出什麼產品，你的一定要和他的不一樣，這樣才能有勝算。

直覺意味著能夠迅速掌握事物最簡單的本質，在生活中有一些人雖然書讀得不多，但是洞察能力非常強。通過察言觀色去把握變化和創造變化，我們才能夠真正解決問題。推薦大家讀 20 世紀 20 年代日本著名的文藝批評家小林秀雄的作品《求美之心》——看物不是說話，語言對眼睛來說是干擾。

假如你漫步在原野上，看到一朵美麗的花在盛開。再一看，原來那是堇菜花。在思考「那是什麼花，是堇菜花嗎？」的瞬間，你已停止對花的形狀和顏色的觀察了吧！因為你在自己的心中說話了。如果「堇菜花」這個詞語進入你的心中，那你的眼睛就會封閉。所謂默然看物(忘我看物)，是很難的事。沒有語言的干擾，在心中保持著花的美感，持續專心致志地看花，花才會向你展示從來未曾展示過的無限之美，畫家都是這樣看花的。另外，畫家看花不是出於好奇心，而是對花的愛。如果出於好奇心，就算是去看畢加索的畫展，也會毫無收穫。

這句話非常深刻，隱含著創造力或創新需要專注的耐心。一旦給予你足夠的時間來思考你所關注的對象，你的思考就會變得有深度。我們正處於快、多、淺的時代，很少有人能做到慢、少、深。光有好奇心是不行的，要把好奇心不斷延長變成專注力，專注之後你就會愛上自己所專注的東西。就好比創業者在創業的時候天天被各種事情折磨，感覺自己根本不愛創業，但他還有責任感，要養活團隊，當他決定對團隊和用戶的慾望負責，堅持做下來後會發現，創業還是有意義的。

王強分享投資和創業心得。（北大匯豐創新創業中心）

當你有了敏銳度，有了靜思的狀態，知道該做什麼不該做什麼，你就有了幾個方面的獨特創造力。比如說你對任何目標、現象、挑戰，都有流暢、獨特、靈活的回應，對新經驗抱有開放而不是排斥的態度，有栩栩如生的想象力，有審美的敏銳度，有標新立異的趣味，有自信的好奇……這些東西加在一起就構造了你的創造力。這種創造力既適用於人們創造的藝術，也適用於創建的企業，還適用於人們從事的科學研究。所有偉大的一流科學家基本上也和我們做企業的一樣，成功需要獨特的創造力。在牛頓、哥白尼的前期著作中字裡行間充滿了詩意，不亞於莎士比亞的美麗描述，對於宇宙、美麗的星空，他們用數學、推理來推導宇宙最終的和諧，才有了他們新的發現。

愛因斯坦在慶祝德國物理學家普朗克70歲生日時，說渴望看到先定的和諧，因為這種和諧是無窮的毅力和耐心的源泉。愛因斯坦在描述普朗克的精神狀態時用的詞是「激情」，是詩意的文學和諧，終極的美是完整無缺。

最後推薦一篇文章，叫作《無用知識的有用性》(The UsefulnessofUseless Knowledge)，作者是普林斯頓大學高等研究院的創院者之一亞伯拉罕 ·弗萊克 斯納(Abraham Flexner)。他在文中說到，我們建立了一所大數學家、大物理學家匯集的高等研究院，但我們不要求他們承諾一定創造出些什麼，我們創立這一機構的目的是希望學者們可以在這裡天馬行空地去追尋毫無用處的知識，讓他們隨心所欲地想幹什麼就幹什麼。

對學者們而言，高等研究院就是他們的天堂。正是因為能夠這樣隨心所欲，學者們才會在未來做出非同一般的成就，最終對人類做出貢獻。這是一種多麼深遠的「價值投資」理念啊。我希望我們做企業的人也這樣面對人類的終極目標去奮進，在這個過程中，我們的人生也完成了輝煌的歷練，企及美的終局。

以上是《科創大時代》第二章《以美為棋步，把握創造的本質》的節選內容。如果你希望瞭解更多嘉賓的精彩分享，歡迎購買書籍。

