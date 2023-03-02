兩會‧蔡奇︱主政北京成功舉辦冬奧　現為中央書記處第一書記

中共二十屆一中全會去年（2022年）10月23日選出新一屆中央政治局常委，前北京市委書記蔡奇「入常」，任中央書記處第一書記。



去年11月1日，據越通社報道，在越共中央總書記阮富仲對中國進行正式訪問期間，隨團出訪的越共中央書記處常務書記武文賞與中共中央政治局常委、中共中央書記處書記、北京市市委書記蔡奇舉行視頻會談。這是蔡奇在剛剛結束的中共二十大「入常」後以中央書記處書記身份舉行的首場外事活動。

回顧蔡奇主政北京期間，成功舉辦2022冬奧會，譜寫「雙奧之城」傳奇；也曾因一系列的城市整治行動，以及「未來五年」常態化疫情防控的說法，在輿論場引發爭議。

主政北京之前，蔡奇只花了九年半的時間，從浙江省杭州市市長晉升至首都北京市長，其仕途躍升速度之快，令外界印象深刻。他在福建與浙江工作期間，長年與習近平共事。

現年67歲的蔡奇，福建龍溪人，從政經歷也從福建開始，曾任福建省委辦公廳副主任，福建省三明市委副書記、副市長、市長。後調往浙江，曾任浙江省杭州市市長，浙江省委常委、組織部部長、副省長。2014年「進京」，擔任中央國家安全委員會辦公室副主任。

2012年中共十八大，蔡奇並未進入中央委員會，成為既非中央委員、亦非候補中央委員的「雙非」省部級官員。2016年，蔡奇先後被任命為北京市委副書記、副市長、代市長，次年1月「轉正」成為市長，同年5月出任市委書記，這樣的晉升速度在中共政壇非常罕見，亦是中共首位非中央委員的北京市委書記。

蔡奇最為人所津津樂道的事跡，在於其「進京」前，任浙江省委常委、組織部部長期間，倡議使用微博讓政府真正公開透明，帶頭開微博帳號宣傳政務又反映民情，短短幾年間成為擁有千萬級粉絲的網路「大V」。主政北京期間，成功舉辦2022冬奧會，譜寫「雙奧之城」傳奇；也曾因一系列的城市整治行動，以及「未來五年」常態化疫情防控的說法，在輿論場引發爭議。

蔡奇個人履歷：

蔡奇 67歲

中央政治局常委，中央書記處第一書記

出生：1955年12月5日籍貫：福建

從政經驗：

普通幹部

1978－1983年 福建師範大學黨委辦公室幹部

處級

1983－1987年 福建省委辦公廳綜合處幹部、副處長

1987－1991年 福建省委辦公廳正處級秘書

廳局級

1991－1992年 福建省委政改辦副主任

1992－1993年 福建省委黨建辦副主任、省委辦公廳廳務會議成員

1993－1996年 福建省委辦公廳副主任、廳務會議成員

1996－1997年 福建省三明市委副書記

1997－1999年 福建省三明市委副書記、副市長、市長

1999－2002年 浙江省衢州市委副書記、市長

2002－2004年 浙江省衢州市委書記、市人大常委會主任

2004－2007年 浙江省台州市委書記

副省部級

2007－2010年 浙江省杭州市委副書記、市長

2010－2013年 浙江省委常委、組織部部長

2013－2014年 浙江省委常委、副省長

2014－2015年 中央國家安全委員會辦公室副主任

正省部級

2015－2016年 中央國家安全委員會辦公室常務副主任

2016－2017年 北京市委副書記、代市長、市長

副國級

2017－2022年 中央政治局委員，北京市委書記

正國級

2022年— 中央政治局常委，中央書記處第一書記