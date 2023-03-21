團隊旅遊火熱　港珠澳大橋上週末客流突破10萬人次　創3年來新高

《央視新聞》3月20日報道，自2023年2月6日內地與港澳全面恢復人員往來以來，粵港澳大灣區居民旅遊熱度不斷上升。剛剛過去的週末，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的旅客達10萬人次，創3年以來新高，團隊旅遊客流是人數大漲的主要因素。



報道稱，自內地與港澳全面通關以來，旅遊熱度不斷推動港珠澳大橋珠海公路口岸出入境客流、車流持續高位運行。截至3月19日，港珠澳大橋邊檢站查驗出入境人數已超178萬人次，同比增長232%，出入境車輛數超46.6萬輛次，同比增長48.8%。同日，港珠澳大橋邊檢站單日查驗澳門單牌車數量突破3000輛次，刷新政策實施以來的最高紀錄。

（圖 / 央視新聞）

同時，在「澳車北上」等政策帶動下，自駕遊旅客數量亦有明顯上升。其中，以進入廣東的澳門單牌車增速尤為明顯。澳門某旅運公司總經理王少欣介紹，「珠海經港珠澳大橋到香港，再從香港經大橋到澳門的經典旅遊路線非常火爆，本公司平均每天接待來自全國各地的遊客大約2000人至3000人。」

（圖 / 央視新聞）

港珠澳大橋邊檢站執勤二隊副隊長譚暢表示，將不斷強化與港澳相關部門的信息聯繫，提前掌握客流高峰動態，科學規劃出入境車道流線，及時開足通道查驗，建立與口岸簽證機構的互聯互通機制，為有需要的旅客提供辦證諮詢便利。

據悉，港珠澳大橋邊檢站還引入志願者服務機制，在特殊通道口、快捷通道查驗區域為旅客提供通關服務，切實保障口岸的安全通暢。