港珠澳大橋開通4年服務旅客達2400萬　「一站式」通關僅需20秒

國家移民管理局珠海邊檢總站周日（23日）表示，港珠澳大橋自2018年10月23日開以來，4年間出入境人員車輛貨物數量不斷上漲，累計出入境旅客達2400萬人，出入境車輛470萬輛。經港珠澳大橋珠海公路口岸通關的貨車從2019年的不足10萬輛，增長至去年的40萬輛。



2018年10月23日，港珠澳大橋正式開通，穿梭三地的陸路車程由此前的超過3小時縮短至1小時內。作為唯一聯通粵港澳三地的公路口岸，出入境客貨車實行「一站式」自助檢查，僅需「停一次車，提交一次資料」，即可完成檢查。

珠澳旅檢通道同樣實行「合作查驗，一次放行」的邊檢通關模式，旅客僅需在同一邊檢大廳，排一次隊，接受一次檢查，最快20秒即可完成内地與澳門兩邊的邊檢手續。

港珠澳大橋珠海公路口岸車輛排隊檢疫過關。（國家移民管理局）

移民管理局表示，作為供港生鮮農產品的重要通道，港珠澳大橋珠海公路口岸提供「7×24小時」全天候通關服務，保障生鮮農產品即時供港銷售。廣東中躍供應鏈有限公司總經理鍾建庭稱，「24小時通關優勢和快捷的通關速度，進一步增強了企業的競爭力，今年前三個季度，我們通過港珠澳大橋進出口貨物4.5萬噸，按年增長280%，貨物價值近42億元人民幣。」

據統計，今年1月至8月，經港珠澳大橋珠海公路口岸進出口總值達1469.5億元（人民幣．下同），其中出口1030.1億，進口439.4億，較去年同期分別增長55.1%、64.2%。

另外，港珠澳大橋珠海口岸粵港跨境貨運指揮防疫檢查區已於今年9月20日交付使用，項目設有停車區、防疫核查採樣區、工作人員休息區等區域。採用「雲防控」智能系統，提升防疫檢查效率，增强口岸蓄車能力。現階段可滿足約300輛貨車同時停放，未來可滿足每日不低於1500輛貨車通行檢查。

珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站負責人表示，將緊抓粵港澳大灣區、橫琴粵澳深度合作區發展機遇，發揮邊檢機關職能作用，在便利人員通關、提高車輛查驗效率等方面進一步創新管理模式，推進智慧口岸建設。