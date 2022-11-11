大灣區有9000年歷史？文化同根生　元代終取代粵北成廣東經濟重心

珠三角位於廣東省中南部、珠江下游，瀕臨南海，由西江、北江、東江及其支流潭江、綏江、增江帶來泥沙，在珠江河口灣內堆積形成之三角洲，分八大出海口（水道）。灣內丘陵、台地及殘丘，星羅棋佈。東、西、北三面環山，南部一面臨海，海岸島嶼眾多。（本文節錄自《大灣區歷史文化探索》。）



文：蕭國健（香港珠海學院中國文學及歷史研究所暨中國文學系教授、香港歷史文化研究中心主任、香港康樂及文化事務署博物館專家顧問）

粵港澳大灣區（Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area），簡稱大灣區，是以圍繞中國珠江三角洲地區組成，包括廣東省九個相鄰城市：廣州、深圳兩個副省級市，珠海、佛山、東莞、中山、江門、惠州、肇慶七個地級市，以及香港與澳門兩個特別行政區，面積五萬六千平方公里，是中國人均GDP最高，經濟實力最強地區之一。

【延伸閱讀】羅湖港人專訪｜讚香港青年筍工無數 還有「大禮包」全方位助移居（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

大灣區於史前時代已有先民居停，深圳鹹頭嶺遺址、深圳龍崗區葵涌鎮大黃沙遺址、深圳鹽田區大梅沙村大梅沙遺址及小梅沙渡假村小梅沙遺址、江門新會區南部崖門鎮梁黃屋村洪婆山沙丘遺址、江門新會區南部崖門鎮崖南農林場禮樂圍遺址、珠海高欄島風猛鷹山寶鏡灣遺址，以及港澳多個史前考古遺址，出土不少公元前六千年至七千年前新石器時代（Neolithic Age）中期嶺南人士之器物，從而將大灣區之歷史推至公元前七千年之前。

先秦時期，大灣區為南越少數民族部落居住之所，自秦代（約公元前兩世紀）開通靈渠、大庾嶺同瀟賀古道後，長江與珠江兩大水系互通，中原文化開始傳入嶺南。秦統一嶺南後，中原大量移民遷入，到公元二年，廣東人口約有三十七萬五千二百人。

漢代，廣州地區已成為南方重要外貿口岸，但廣東經濟及人口分佈重心仍在粵北及西江流域，而大灣區仍人煙稀少、且未被開發。其時，東江三角洲由東江、增江兩三角洲合併，下伸至中堂（漢代應堂廟），南面仍為海域。西北江三角洲向東北伸延，達南華水道之北（即東海水道）。石涌附近當為平原。陳村已成陸地。

【延伸閱讀】東江游擊隊有多強？武裝齊全英軍也投降 成香港積極抗日雄獅（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 25

唐代，東江已伸延至東莞城，東江三角洲頂部已發展。番禺、中山、新會三地沖缺之三角洲頂端已開始形成，漢代地層多被新地層掩蓋，惟三角洲岸線推進不大。唐末，中原內亂頻繁，不少氏族為避戰亂及天災，紛紛經江西南安（大庾）、越梅嶺南遷，來到南雄珠璣巷，居住數年或數十年，逐漸適應嶺南地區之氣候及生活習慣後，繼南遷大灣區。屈大均《廣東新語》載：「吾廣故家望族，其鄉從南雄珠璣巷而來。」清道光《廣東通志》云：「珠璣（巷）在南雄府保昌縣沙水寺前，相傳廣州梁、霍韞諸望族，俱發源於此。」

趙宋統一後，大灣區大片荒灘及不斷增長之沼澤地，經築堤圍墾，成為南雄珠璣巷遷民之目的地。其時，該地糧食大增，促進人口增長。北宋末年，該地岸線南進到三角洲各沖缺口中部：東江已達東莞麻涌、大汾（墳）、道滘一線；番禺已達欖核、魚窩頭一線，西樵涌經已形成；中山岸線在橫欄、浮墟、黃圃、潭州一線；新會附近已成潮田，禮樂、外海一線已成沙坦；潭江則以雙子、黃沖一線發展較快。此為珠璣巷南下移民擁入三角洲築堤開發之結果，以滘構通兩河水道，把潮田改為坦田，影響各地海水平面下降。

北方漢人避亂大量南遷，至南宋時更甚。北宋《元豐九域志》載，時北方移民佔廣東總人戶百分之三十九之多，大灣區已成為人口稠密地區。中原及江南氏族由珠璣巷南遷甚眾，南遷廣州各縣氏族多達一百六十七人戶。南宋時，東江三角洲大部分已成陸地：中山三角洲沖缺口已伸至石岐，港口一帶（即東海十六沙及西海十八沙）已成；番禺三角洲沖缺口已至下橫瀝（義沙），洪奇瀝口門初成；新會三角洲沖缺口已達南緣九子沙，岸線由禮樂南移，連接熊子山（即熊洲）。元代，沿海人口迅速增加，其時，大灣區已取代粵北成為廣東人口分佈之重心。

【延伸閱讀】深圳華強北淘金夢碎？10元買入晶片過千元賣出 全村湊數百億豪賭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 28

明代，大灣區已進入大規模開發階段，進一步吸引內地人口南遷，廣州府人口居全省首位。其時，該區岸線不再如宋代築堤蓄水歸槽護田，而是築堤成田，還在灘面種植蘆葦、水草，促淤泥沉積。三角洲之各沖缺口加快淤積成沙，東面伸至漳澎，南支流亦伸至東莞厚街北面。新會斗門三角洲頂部已開始形成，即今大鰲沙已形成，睦洲、三江口亦已出現沉積。黃布、大沙已成，只在竹洲、粉洲以南才仍為海島。其加速發展為人工築堤成田之影響。

大灣區岸線不斷向海推移，有快慢時期，其自然因素，為受海平面潮汐升降變化之影響，在高海面期，岸線推進減慢，低海面期則較快，如虎門及崖門水道淤積特慢，為因潮流強勁之故，虎門與崖門間三角洲地區則淤積加強。人為因素則主要為人工修建堤圍，如宋代築堤護田，使下游沙田淤積加快，明代築堤做田，種植蘆葦、水草積泥，均使成沙加速。

清代，大灣區屬廣州府，為廣府文化核心地帶，包括廣東省之廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、惠州（包括惠州市區、惠陽、惠東、博羅）、肇慶（包括肇慶市區、鼎湖、高要、四會）九個市，為中國南部之經濟、文化中心，以廣州、香港、澳門為中心。

時至今日，大灣區為廣東人口、經濟、文化中心。區內之居民，長期處於同一行政區劃之中，其民風、民俗之融合，形成具有共同地域性文化特徵之廣府民系。

《大灣區歷史文化探索》書本封面（香港中華書局授權使用）

書名：大灣區歷史文化探索

作者：蕭國健，香港珠海學院中國文學及歷史研究所暨中國文學系教授、香港歷史文化研究中心主任、香港康樂及文化事務署博物館專家顧問，曾獲香港民政事務局局長頒授嘉許狀、香港特別行政區政府頒授榮譽勳章。歷任各大學術機構名譽研究員、客座教授及專題講師。

研究範圍包括地方史、明清史、方志學、族譜學等。著有多本香港歷史研究專著，包括《居有其所：香港傳統建築與風俗》、《香港華人古今婚俗》、《香港歷史研究》、《香港新界家族展》、《香港之海防歷史與軍事遺蹟》、《災患與香港史》、《香港華人傳統文化》、《香港古代史新編》及《簡明香港近代史》、《石頭上的香港史》等，並發表中英文論文六十餘篇。

【本文獲「香港中華書局」授權轉載。】