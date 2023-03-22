內地患者同時染BA.5.2.48和BF.7.14　專家：多發生在免疫力低人群

3月17日，中國疾控中心發表文章稱，內地首次發現同時感染Omicron BA.5.2.48和BF.7.14的個案，引發關注。專家分析指，該情況大多發生在免疫力低下的人群中，發生在免疫力正常的人上的可能性非常小。



據早前報道，患者自去年12月29日出現疲勞、咳嗽等症狀，後確診新冠陽性。今年1月4日，發燒至38.9℃並伴有咳嗽症狀。1月6日，患者住進重慶醫科大學第三附屬醫院傳染病科，在1月6日至2月12日期間，進行了8次核酸檢測均呈陽性。2月14日，重慶醫科大學第三附屬醫院將患者呼吸道樣本送檢，研究人員檢測後發現，患者同時感染了Omicron BA.5.2.48和BF.7.14。

3月20日，據重慶醫科大學附屬第三醫院消息，患者治療期間生命體徵平穩，其2月12日體溫正常，症狀明顯緩解，經醫生評估後予以辦理出院。後期隨訪中，其身體情況穩定。

事件引起公眾關注，對此，江蘇省人民醫院感染病科主任醫師李軍介紹，感染新冠病毒後，在一定時間內會獲得針對該毒株的免疫力，但並不代表不會再次感染其他毒株。不過他指出，這種情況大多發生在腫瘤患者之類的免疫力低下的人群當中，臨床上發現這類患者染疫後，病毒持續時間長，甚至很難清除，如在期間再接觸到其它毒株，就可能會發生共同感染。

李軍又稱，如果新冠病毒未發生顯著變異，免疫力正常的人群近期發生同一病毒不同毒株感染的可能性非常小，除非是傳染源已經同時感染不同毒株，並且將兩種毒株再傳染給免疫力低下或者對新冠病毒無免疫力的人群。