Omicron XBB.1.5現身上海　新冠康復者二次感染風險增強？

Omicron XBB.1.5正在美國迅速蔓延，上海亦發現3宗境外輸入XBB.1.5個案。

有醫生指出， XBB的致病性和之前的毒株相差不大，但免疫逃逸能力有所增強，有機會導致新冠康復者二次感染。



近日，全球共享所有流感數據倡議（GISAID）數據庫新增369條中國本土新冠病毒測序結果，上傳者為上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院陳賽娟與上海市公共衛生臨床中心范小紅領銜的聯合科研攻關團隊。

據介紹，有關樣本來自上海地區新冠患者，隨機採集於去年11月23日至12月22日，經基因測序確認30個已知Omicron亞型毒株，尚未發現新的新冠病毒變異株。在歐美廣泛流行的BQ.1和XBB在所有樣本中佔比超過1/3，但絕大多數是境外輸入病例，處於閉環單獨管理中，並未造成本土大規模傳播。

上海此次監測到的25宗XBB病例中，有3宗為XBB.1.5，屬境外輸入病例，未造成本土傳播。研究人員表示，境外輸入患者中的毒株較為複雜，多為在中國境內首次檢測到。

上海近期新冠病毒基因測序結果。（微信公眾號＠上海交通大學醫學院）

XBB毒株會導致二次感染？

復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇介紹，XBB、BQ.1、BQ.1.1致病性和之前的毒株差不多，但免疫逃逸能力增強，因此病毒傳播速度可能比之前更快。

若遇到前述3種毒株，二次感染的概率主要取決於兩方面，一是視乎毒株與BA.5和BF.7有多少重疊，若病毒一直變異，交叉保護作用降低了則可能造成感染；二是視乎自身抗體水平。

北京佑安醫院呼吸與感染疾病科主任醫師李侗曾指出，XBB毒株的免疫逃逸能力有所增強，與中國流行的BA.5有所差異。感染BA.5後，患者的保護力水平下降，當遇到免疫逃逸能力強的毒株，就有機會再次感染，但一般只會發生在免疫力低下的人群中，免疫功能正常的人群在短時間內再次感染風險較小，且感染後的症狀通常比第一次輕微。

北京佑安醫院呼吸與感染疾病科主任醫師李侗曾。（微博＠北京新聞廣播）

中疾控：XBB尚未在中國形成優勢傳播

去年12月20日，中國疾控中心病毒病所所長許文波介紹，BQ.1和XBB是Omicron新變異分支，主要表現為傳播力和免疫逃逸能力增加，但致病力和Omicron其他系列變異株沒有明顯區別，重症率和死亡率在流行BQ.1和XBB的國家沒有顯着增加。

他指出，近3個月以來已經監測到BF.7、BQ.1、XBB 傳入中國，一共有130多個Omicron的亞分支輸入中國，同時有50個亞分支引起關聯的本土病例或者爆發流行，包括BQ.1和 XBB。

他介紹，若BQ.1和XBB的臨床特徵有任何變化，中國疾控中心將會把臨床特徵和基因組特徵聯繫再作研判，但暫時還未發現BQ.1和XBB在國內外引起重症和死亡增加的報道。