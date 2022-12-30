患者白肺多？張文宏：因感染基數大，重症增加，並非Omicron標誌

近日，據內媒綜合消息，「白肺」登上微博平台熱搜，引起網民廣泛討論。有些人感染新冠痊癒後十幾天，還是一直咳嗽，去醫院拍CT（電腦掃描）片已是白肺。更有老人感染後一周送到醫院肺已全白，不幸離世。



復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏回應指出，中國大陸目前流行株仍是Omicron毒株。Omicron致肺炎比例遠遠低於Delta和原始的毒株。張文宏指出，因感染人口基數大，出現白肺，也就是重症肺炎患者的數量也會有所增加。

張文宏強調，其他細菌性肺炎，也就是所有重症肺炎都會引起白肺，這並不是Omicron的標誌。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周六（9日）表示，要有一個與Omicron變種病毒作戰的大拼圖，不能漏掉任何一塊。他又重申，Omicron不是大號流感，而是會「咬人」的，主要會咬傷沒打過新冠疫苗的老年人。

此外，澎湃新聞報導，張文宏29日在一場講座中再次提到，對於脆弱人群，Omicron可能會「咬人」，必須從症狀、氧飽和度、體溫、脈搏等四個方面進行監測。

今年4月，上海疫情期間，張文宏也曾提到，Omicron不是大號流感，而是會「咬人」的，主要會咬傷沒打過新冠疫苗的老年人。

上海疫情｜張文宏：Omicron會咬人非大號流感 作戰別漏任何拼圖 | 香港01

張文宏表示發燒、喉嚨痛、咳嗽都屬於普通症狀，但當脆弱人群出現呼吸困難、胸痛、意識模糊、持久高燒的高危症狀時，就要及時就醫。

保護脆弱人群是內地現階段的防疫重點。（新華社）

張文宏也建議家中常備血氧儀，當氧飽和度持續低於95%時，就要注意。張文宏也建議家中常備體溫計，脆弱人群最好早晚各量一次體溫，同時可通過智慧型手表或血氧儀及時監測脈搏。

針對中國宣布疫情鬆綁的時間點，張文宏回應，現在放開符合全球疫情大趨勢。放開後雖會出現感染高峰，但目前疫情正在或已經從全球大爆發向地方性流行轉變。

張文宏指出，以台灣的數據來看，截至12月24日，台灣新冠肺炎患者累計達862萬7,651例，重症患者僅佔0.19%。目前造成中國大陸醫療高峰的原因主要是因為人口基數較大，所以接下來醫務人員可能面臨較大壓力。

對於脆弱人群的飲食，張文宏建議，對老人的飲食照料要像「寶寶」一樣，尤其要注意對優質高蛋白、奶及奶製品的補充，建議每日攝入量在150到200克，每日攝入奶及奶製品300克，蔬菜攝入量要大於250克，必需脂肪酸控制在25到30克。