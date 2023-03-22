中國駐韓使館溫馨提示：整容後判若兩人　出入境時應攜手術證明

愛美之心人皆有之，除了美容、打針，不少人都會選擇整容，當中又以韓國為首選，但近年不時都會傳出外國人赴韓整容後捲入醫療糾紛，手術失敗甚至是喪命。

3月22日，中國駐韓國大使館發文提醒中國公民赴韓整容的注意事項。其中提到，如術後容貌發生較大變化，回國時應攜帶好手術證明材料，以免影響辦理出入境手續。



韓國首爾，地鐵站內充斥著大量的整容廣告。（視覺中國）

中國駐韓國大使館提醒，中國公民切忌盲從廣告宣傳，不要被誇張用語、折扣優惠蒙蔽雙眼。術前應全面了解手術風險及可能的併發症、後遺症，客觀理性做選擇。

同時，謹慎選擇中介機構，務必謹慎確認其資質，簽訂協議時明確雙方權利義務，謹防非法中介。

此外，整容前應選擇正規醫療機構和專業整形醫生，可事先從大韓整形外科醫師會網站（http://www.prskorea.co.kr/cn/），確認相關醫院是否登記在冊、診療醫生是否專業出身，多渠道了解醫院口碑和醫生既往執業狀況，嚴防「黑作坊」和「幽靈手術」陷阱。

手術前應簽訂正規合約，合約中應就主刀醫生、手術效果、違約責任承擔及糾紛解決途徑等作出明確約定。及時索要診療記錄，通過正規透明渠道繳費，開具正式發票。術後妥善保管合約、診療記錄、繳費憑證、前後對比照片等資料。

發生醫療糾紛時，應通過正當途徑理性維權。維權途徑包括與院方協商解決、通過韓國醫療糾紛調停仲裁院（https://www.k-medi.or.kr/ch/index.do）進行仲裁、法律訴訟等。

駐韓大使館提醒，如術後容貌發生較大變化，或尚處術後恢復階段，出境回國時應攜帶好手術證明材料，以免影響辦理登機或後續出入境手續。

（中國駐韓國大使館）

早於幾年前，內地就曾傳出有女士因整容後樣貌變化大，在過機場安檢時被攔下。

2017年，一名女遊客在廣州白雲機場過安檢時，就因本人與證件照片差別太大而遭攔下。據報道，該名女子的身份證照片是「國字臉、塌鼻梁、小眼睛」，本人卻是「瓜子臉、高鼻梁、大眼睛」。

該名女遊客承認，自己曾經做過16次臉部微整型手術。最終，機場透過公安機關協助，證實證件是她本人持有，才順利通過安檢。當時，廣州白雲機場安檢曾提醒廣大旅客，若有整容，或其他原因導致容貌發生重大變化，應先重新辦理證件。

白雲機場安檢護衛部三大隊中隊長高雁雁介紹，最終通過公安機關的協助，核實證件確實是遊客本人，才讓她正常通過安檢。（看看新聞）

據了解，機場安檢的人臉識別系統根據證件上的身份信息和照片，對每個人的五官特徵進行比對，普通外貌變化如髮型、眼鏡、化妝等並不影響系統識別，若臉部的符合度太低就需要再次查實。

遇上符合度低的旅客，安檢人員會通過其他查驗的方式確認身份真偽，但整形醫院的證明只能當成輔助證明。由於機場客流量大，對於身份證信息不符合的情況，機場安檢出於安全考慮，從口頭詢問到與機場公安配合，設置一系列檢查程序。有安檢人員建議，有需要的旅客可提前開具臨時身份證明，以免為出行帶來不必要的麻煩。