19歲154cm少女嫌自己太矮　動手術「斷骨增高」反出現行走障礙

江西南昌19歲少女因不滿意自己身高僅154公分，今年4月在湖南某私立醫院做了脛腓骨延長術增高6cm後，左下肢脛前手術切口感染，出現雙下肢關節僵硬、行走障礙，隨後到醫院就診。



醫生檢查後發現她膝關節與踝關節都已經僵硬，整個下肢的肌肉神經牽拉，腳不能蹺起來，「整個往下垂」，導致她出現行走障礙。醫生坦言，恢復可能有困難。



該醫生指出，警告腓骨延長術術後容易感染，致殘率極高，「這個手術在國內是禁止的」，提醒民眾切勿進行斷骨增高手術，不該接受錯誤的宣傳。

據央視報道，此前江蘇淮安一名22歲的男子因對身高不滿，在韓國做了斷骨增高手術，卻致雙腿嚴重感染、無法行走，甚至可能終身殘疾。醫生表示，患者三個月內骨頭如果沒有癒合，否則要做自體移植手術。

央視指出，2006年中國就已明確規定，對於肢體延長術，又稱斷骨增高手術嚴停用於美容項目。如遇國內機構違規開展這一手術，患者可依法追究其責任。

台媒自由時報指出，想斷骨增高的人並非少數。日本曾有一名身高167公分的醫師斥資100萬新台幣靠手術長高10公分。

為了長高，許多人嘗試斷骨增高，反造成行走困難。(微博)

報道稱，2015年，台灣亦有一名自稱身高167公分的網民以「【心得】斷骨增高手術前的心得」為題在網絡論壇發文，指身高問題困擾他12年，自己決心動手術，也打算在手術後分享自己「斷骨增高」歷程，雖該網民強調手術已經排定，不過該篇文章至今未再更新。

微博醫學KOL「鉛醫薔薇」指出，確實有截骨增高術這個手術，但是手術適應症非常的小，大部分人不適合。

「鉛醫薔薇」表示，身高多少與人體的長骨長度相關。長骨包括小腿的脛骨和大腿的股骨，長骨的加長主要靠骺板軟骨的不斷增長和骨化來完成，「一般青春期過後，大部分人的骨骺就閉合了，想要再生長基本上不可能了」。

「鉛醫薔薇」指出，影響身高的有兩個因素，一個是先天的遺傳因素無法改變；另一個就是環境因素，包括營養水平、運動情況、睡眠等。可以透過充足的睡眠、營養和多運動改善。



網民點睇：

154也不算太矮了？幹嘛為了別人覺得好看折磨自己。

這手術不是不能做嗎？怎麼還有人願意冒著生命危險？

這比拔苗助長都急於求成，長大了穿個增高鞋不就行了。

