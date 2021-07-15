內地美女網紅抽脂致器官衰竭、前胸潰爛慘死　親友控醫院6大黑幕

現在整容技術越來越發達，有的女生為了讓臉蛋更加精緻，不惜花大錢在臉上動刀，有的女孩則是追求完美、火辣的體態，做抽脂、體雕等手術，沒想到近日內地一名網紅在進行抽脂手術時發生意外，經過2個月的治療不幸離世，傷心的親友與家屬提出6大疑點控告醫院，引起熱議。



近日，內地一名擁有超過6萬人追蹤的網紅小冉傳出不幸離世的消息，親友發文透露她在5月時到杭州一家美容醫院做抽脂填充手術，經過各項檢查後，確認她的身體狀況是可以動手術的狀態，她便獨自進入手術室做抽脂手術，沒想到2天過後，她的家人突然接到另一家心血管醫院的電話，通知她已「多個器官衰竭」且隨時都有生命危險。

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接到小冉病危消息後，家屬火速到整形醫院調閱病歷單，才發現動手術後的兩天，她不斷地喊痛，但醫院只給予了最簡單的用藥，疼痛一直沒有得到緩解，甚至出現休克的情況，最後她只好自己打急救電話，才被送到另一家醫院，被醫生診斷出有生命危險，且早已過了最佳治療時間。

小冉轉院後，已經有多個器官衰竭，前胸到肚子皮膚大面積潰爛、浮腫，只能靠著醫療儀器和藥物維持生命，兩個月內做了全身殺菌手術，肚子也開了刀，沒想到13日突然腸胃出血，但仍敵不住細菌的感染，最終不幸離開了人世。

據了解，網紅小冉從小在父母的關愛之下長大，不只長相甜美、家境優渥，也很有商業頭腦，年紀輕輕就創立了個人品牌，面對她突如其來的離世，家屬也提出6大內幕，質疑一切都是整形醫院害的，認為醫院並沒有在第一時間發現小冉身體的異狀，也沒有及時將她送醫。

不僅如此，家屬也爆料整形醫院在得知小冉離世消息後，醫院負責人一直沒有出面道歉，還瘋狂推卸責任，更透露醫療紀錄中少了整整一頁，親友痛批「被撕掉的那頁到底隱藏了什麼真相」，就連手術監視器的畫面，醫院也拒絕提供，執行手術的醫生更連夜註銷微博帳號，家屬認為小冉的死，存在多項人為疏失，雖然人已經離開，但還是希望可以得到真相。

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