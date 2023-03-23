泰國警察綁架中國男子勒索3萬泰達幣　3人被捕1人在逃

泰國傳媒報道，一名中國籍男子遭4名泰國移民局警察綁架勒索。

泰國警方表示，國家警察總署會將開除涉案警察，刑事方面則交由檢察院依法起訴。目前，警方已向法院申請逮捕逮捕令，其中3人被捕，1人在逃。



報道稱，泰國籍女子小艾（譯名）近日到曼谷鈴丹警局報案，聲稱她和62歲中國籍男僱主遭多名警察綁架，對方勒索幾百萬銖，事後僱主返回中國，她擔心自身安全，於是選擇向警方求助。

小艾指出，事發於3月10日，自己受僱做翻譯，當時和僱主前往正瓦塔納路政府辦公中心處理續簽證事宜。當日由僱主朋友開車負責接送，但因僱主的資料有異常未能續簽，他們一行三人只能回家。

一名中國籍男子被綁架。（泰國世界日報）

當他們下車要進家時，5名警察打扮的人立即上前，將小艾及其僱主綁走。小艾稱，綁匪開車在正瓦塔納一帶繞來繞去4個多小時，並聲稱他們是警察，恐嚇僱主偽造泰國人身分觸法，因此向其勒索6萬元加密貨幣「泰達幣」（USDT）換取自由。

最終，綁匪和僱主的兒子談判，答應向綁匪交3萬元泰達幣贖金，綁匪收錢後將他們帶回事發地。

事後，在小艾的多番詢問之下，僱主如實告知在他居留泰國時，負責開車接送的朋友介紹他可套用泰國人身分的渠道。事發前，該朋友通知他的護照和簽證快到期，讓他到移民局辦理。

3名涉案警察被捕，尚有1人在逃。（Thaiger）

泰國國家警察總署副警總長素拉切表示，有3、4名公務員警察聯合他人作案，現已下令收集證據向法院申請逮捕令，涉案者包括移民局的1名少校、2名中尉和1名高級警長。

素拉切表示，經調查，受害者被拖上車後遭到恐嚇、威脅，擔心自身受到傷害，於是聯繫其身在中國的家人將錢轉給綁匪，綁匪收錢後立即開車調頭回到事發地點，將受害者和翻譯丟下車後逃之夭夭。