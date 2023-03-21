再有4人被騙往緬甸打工　失聯前讓朋友「48小時聯繫不上就報警」

近日，安徽某職業學校的4名學生因輕信他人「出國打工三月暴富」言論，經雲南西雙版納偷渡到緬甸後失聯，1人被中途勸返，3人獲救回國。

《封面新聞》報道，再有4名青少年到緬甸後失聯，其中一人讓朋友「48小時聯繫不上就報警」。目前，家長已在當地報警。



3月20日，有4名家長通過官方微博聯繫《封面新聞》，稱他們的4個孩子結伴前往緬甸後失聯。

家長介紹，4個孩子中兩人18歲、一人19歲，另一人17歲，均在3月13日和14日以外出打工和旅遊的理由離家。其中，兩人在3月16日、17日以微信文字方式向家長索要2、300元（人民幣，下同），一人在3月17日告訴家人「工作時間不能接電話」，之後所有人失聯。

上述4人當中，18歲的小鄧沿途向朋友告知其動態。聊天記錄顯示，他在3月14日向朋友借150元，次日將車輛拍照及所在的西雙版納的位置發給朋友，表示「就坐這一趟，48小時聯繫不到我就報警，到位置手機要關定位」。

小鄧與朋友的聊天截圖。（封面新聞）

3月16日，小鄧向朋友表示「感覺要被賣給公司」、「詐騙」、「在緬甸了」、「感覺就太危險了，想辦法跑」、「周六聯繫不上就報警」。同時，小鄧將家人的聯繫方式告知朋友，讓朋友兩天後告訴家人。

鄧女士介紹，3月20日，弟弟的朋友向她轉發聊天記錄，她才得悉弟弟的遭遇。根據火車票上的信息，4人在3月14日下午乘坐了近18個小時的火車，從廣西柳州前往雲南昆明。

另一位家屬介紹，孩子曾在家人微信群組中傳送了一張火車上的照片，稱要去大理「窮遊」。另一位家長則表示，兒子曾在朋友圈上發布一段在西雙版納的影片，但很快就刪除了。