「賣豬仔」到緬甸後如何逃出地獄？　親歷者：哭求不要摘器官

內地屢傳有學生受「高薪誘惑」從雲南偷渡到緬甸。《潮新聞》報道3月21日，有過類似遭遇的山東濟南人李偉、江西贛州人陳亮，就講述了他們被騙到緬甸詐騙，最終如何逃出地獄的經歷。



遭綁架後被「賣豬仔」

去年底，為討回客戶17萬（人民幣，下同）貨款，李偉被騙到雲南後遭綁架，在脅迫之下偷渡至緬甸，被賣到一間電信詐騙公司。

李偉憶述，果敢老街一眼望去都是搞電信詐騙的公司，或是娛樂城，「全是拿槍的人開著皮卡，路上沒有紅綠燈」。他和另一名工友被關閘在一寫字樓7樓的宿舍，門口由保安24小時把守。

李偉從「培訓資料」中得知，自己被賣到一間專門從事婚戀電信詐騙的公司，「比如，今天『寶貝』不高興了，話術中就會要求給對方發一個520元的紅包」。公司負責人要求李偉等人熟讀話術，並強調「想幹10天發500元，不想幹讓家人交20萬元贖金」。

李偉介紹，寫字樓的一樓是體罰區，有水牢、吊人的支架，一名全身纏滿繃帶的男子正在挨打。二樓則是辦公區，約70名男員工同時和網友聊天，每人辦公桌前一部電腦、15部手機，有人身上帶傷，有人戴着手銬工作，「狀態都很萎靡」。寫字樓內還有模擬化場景，包括泰國海景、辦公室、 KTV包廂等。

李偉在辦公區內見到約70名男員工同時和網友聊天，有人身上帶傷，有人戴著手銬在工作。（潮新聞）

高薪利誘

與李偉無辜被騙不同，陳亮是受高薪誘惑到緬北木姐，「一開始是自願去的，覺得自己沒本事，沒學歷，就想過去賺點錢」。

陳亮介紹，自己偷渡到木姐後在一間電信詐騙公司工作，該公司約有40名從業者，人均5部手機，每天「早8晚10」被強制要求工作14個小時，中途只有半小時吃飯，連如廁都要控制在5分鐘內，還有人跟隨監視。

陳亮所在的小組主要面向日本民眾，他們假扮公檢法人員，用電話告知對方「資金來路不明，要求把錢打入到『安全賬戶』」。詐騙人員會穿上日本警察制服，再用AI模擬公安局背景，通過AI換臉和受騙人視像通話，「約有五分之一的人會受騙」。

他表示，公司每天結算的佣金約50萬至80萬元，「都被管理者自己分掉」。陳亮發現，工友大多衝著高薪而來，「說是日薪3000元，三個月暴富，其實到最後一分錢工資都拿不到，有可能連命都搭進去」。

出逃哭求不要摘器官

被關的第3天，李偉和工友選擇出逃。李偉憶述，他們將床單、枕套等撕成條狀再打結做成求生繩，之後將繩從7樓窗戶扔出去，順著繩往下滑。當時他們對周圍情況一概不知，唯一的出逃希望是北圍牆的一道門洞。

工友成功著地後被抓回公司，而李偉不慎從5樓墮地重傷昏迷。他記得，自己甦醒時第一反應是拉住醫生的白袍無力地哭求「請不要嘎我腰子，不要……」。一番掙扎後，李偉才發現自己被送往醫院救治，診斷為腰椎骨爆裂性骨折，腿骨、肋骨骨折，腦震盪。

今年1月4日，李偉找到機會向家人打電話求救。此後，他一直假裝身體虛弱，讓兩名看守人員放鬆警惕。1月19日凌晨，李偉趁兩名看守人員熟睡，趁機拄著雙拐逃出醫院，在中緬邊境的山區地帶多次換車後，被輾轉送到清水關回國。

李偉從5樓墮落重傷，一度昏迷，被診斷為腰椎骨爆裂性骨折，腿骨、肋骨骨折，腦震盪。（潮新聞）

拼業績換取回家的機會

相比李偉的驚險出逃，陳亮和同伴則更幸運一些，他們和組長是老鄉，通過與組長用家鄉話嘮家常，拼命欺詐境外網友做業績，他們換來了回家的機會。

陳亮在詐騙公司工作16天，為公司帶來20餘萬元收益，再加5萬元的積蓄，全部上交並乞求公司放他們回國。最終，在組長安排下，陳亮和同伴得以回國，「如果沒遇上老鄉組長，我只有兩種結果，要麼人已經不在了，要麼一條路走到黑，都是我不願意看到的」。

陳亮的情況實屬少數，對大多數人而言，進入緬北電信詐騙「集中營」後都難再逃出。陳亮憶述，曾親眼見到工友少了兩隻手指，是出逃被抓回後所受的懲罰，又目睹對方再出逃後被抓回，最終遭管理人員割掉舌頭。

以親身經歷科普反詐

今年1月，李偉回國自首，因「偷越國（邊）境罪」被罰款4000元。他表示，回國車程不到兩小時，但充滿了危險和艱難。

李偉不時都會在社交平台上科普反詐知識。他表示，原本開播只有幾十人觀看，近日可能由於「安徽合肥4名學生在緬甸失聯」引發關注，直播間的觀看人數一下子躍升到7、8萬。

陳亮回國後也到雲南德宏公安局自首，他記得偷渡車輛的車牌號和在雲南暫住的自建房，助警方拘捕「蛇頭」，救出14名準備偷渡者。

陳亮表示，自己站出來講述是希望大家知道熟悉這類騙局，若身邊有親友打算去東南亞做這類工作，無論如何都要勸阻對方，「境外高薪工作，沒有你想像的這麼好」。