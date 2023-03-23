李強赴湖南調研　強調大力發展先進製造業　為上任後首次地方視察

3月21日至22日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在湖南調研並主持召開先進製造業發展座談會。李強強調，要堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，大力發展先進製造業，推進高端製造，加快建設現代化產業體系。值得注意的是，這是李強自3月11日當選國務院總理後的首次地方視察。



在湖南株洲，李強考察了中車株洲電力機車、株洲硬質合金、湖南山河科技等企業。他說，推動先進製造業發展，根本靠創新、靠人才。企業要大力培養、吸引和用好優秀科技人才，加快關鍵核心技術和重大技術裝備攻關，打造更多有話語權的產品和技術。科技創新的價值和生命力在應用，要促進產學研用深度融合，推動產品標準和質量提升，加強產品外觀設計，以產品創新引領和拓展市場需求。

李強在湖南調研並主持召開先進製造業發展座談會。（新華社）

在湖南長沙，李強考察了長沙比亞迪汽車、中國鐵建重工、藍思科技等企業。他指出，企業是科技創新的主體，要培育世界一流的龍頭企業和專精特新企業，實打實幫助企業解決困難，積極營造尊重企業家、鼓勵創業創新創造的濃厚氛圍，大力弘揚優秀企業家精神，不斷增強企業發展新動能。要下功夫拉長長板、鍛造新板、補齊短板，在優勢領域鞏固領先地位，在更多新領域新賽道實現領跑，加快構建一批新的增長引擎。

在先進製造業發展座談會上，李強指出，實體經濟特別是製造業是中國經濟的根基所在。隨著國內外形勢發生復雜深刻變化，中國製造業發展面臨一個重要關口，要堅守製造業的決心不能動搖，做強製造業的力度必須加大。要緊緊圍繞製造業高端化、智能化、綠色化發展，加強戰略統籌謀劃，推進高水平科技自立自強，推動傳統製造業改造升級和戰略性新興產業培育發展，堅持優化佈局、集群發展，加快中國製造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變。要營造市場化、法治化、國際化營商環境，強化支持先進製造業的政策導向，引導更多資源要素向先進製造業流動，形成有利於先進製造業發展的良好生態。