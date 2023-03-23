中國有能力2027年前攻台？　外交部：決不承諾放棄使用武力

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月22日出席參議院撥款委員的聽證會時作供，稱同意情報單位評估，認為中國2027年前將具備入侵台灣的能力。

3月23日，中國外交部發言人汪文斌回應稱，中方堅持盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力。



汪文斌表示，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，中方堅持以最大的誠意，盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。

汪文斌稱，當前台海局勢緊張的真正根源，是民進黨當局「倚美謀獨」和美方一些人搞「以台制華」。

汪文斌指，若美方真的希望台海和平穩定，就應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人作出的不支持「台獨」的承諾落到實處，停止插手台灣問題，停止製造新的台海局勢緊張因素。

2023年3月22日，美國國務卿布林肯身在華盛頓的國會出莊，出席參議院撥款委員會聽證會，並就總統拜登提出的國務院2024財年預算申請作證。（Reuters）

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據此前報道，共和黨籍參議員哈格蒂（Bill Hagerty）22日在參議院出席預算聽證會時詢問布林肯，是否同意中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）2月時評估，指中國解放軍2027年前將有能力侵台。布林肯表示同意。